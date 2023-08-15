Добровольцы из Хабаровска шьют носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют шапки, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Хабаровские добровольцы шьют шапки, снуды, балаклавы и носилки для участников специальной военной операции РФ на Украине, сообщает мэрия города.
"Хабаровские швеи помогают военным. Благодаря помощи администрации и поддержке одного из местных предпринимателей движение добровольцев создает толстовки, шапки, снуды, балаклавы и носилки. Есть в ассортименте и новые изделия", - сообщает мэрия.
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
1 из 6
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
2 из 6
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
3 из 6
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
4 из 6
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
5 из 6
© Фото : правительство Хабаровского краДобровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
6 из 6
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
1 из 6
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
2 из 6
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
3 из 6
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
4 из 6
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
5 из 6
Добровольцы из Хабаровска шьют снуды, балаклавы и носилки для участников СВО
© Фото : правительство Хабаровского кра
6 из 6
Движение "Шьем для наших. Хабаровск" образовалось в октябре прошлого года. Сначала добровольцев было немного - девушки шили на дому и отвозили вещи в пункт сбора. В ноябре клубу выделили помещение в комитете по управлению Краснофлотским районом, а чуть позже движению стала помогать компания "Сониктранс", которая производит тактические багги "Ерофей". С начала своей деятельности женщины сшили больше 170 тысяч изделий, на что потратили около 3 тонн ткани, уточняет горадминистрация.
"У нас очень много кроя, и нам очень много нужно рук. Потому что кроим достаточно, но у многих швей есть возможность забирать детали для пошива только после работы, когда есть свободное время. То есть здесь не ателье, не профессиональная школа шитья - здесь все добровольно, на добровольной основе. Приходят женщины и помогают, дети паковать помогают", - цитирует мэрия участницу движения Ирину Зинину.
По словам координатора сообщества "Шьем для наших. Хабаровск" Евгении Ивановой, в организацию вступило уже более 700 человек. Это обычные женщины разных профессий, многие из них ранее даже не умели шить, но их научили. У кого-то сейчас служат мужья, братья, отцы.
По данным правительства Хабаровского края, к каждой вещи швеи прикрепляют специальную этикетку с добрыми пожеланиями, вкладывают детские рисунки, сладости и "голубя мира".