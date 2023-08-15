https://ria.ru/20230815/pomosch-1890144276.html

Добровольцы из Хабаровска шьют носилки для участников СВО

Добровольцы из Хабаровска шьют носилки для участников СВО - РИА Новости, 15.08.2023

Добровольцы из Хабаровска шьют носилки для участников СВО

Хабаровские добровольцы шьют шапки, снуды, балаклавы и носилки для участников специальной военной операции РФ на Украине, сообщает мэрия города. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:15

2023-08-15T11:15

2023-08-15T11:37

надежные люди

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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Хабаровские добровольцы шьют шапки, снуды, балаклавы и носилки для участников специальной военной операции РФ на Украине, сообщает мэрия города. "Хабаровские швеи помогают военным. Благодаря помощи администрации и поддержке одного из местных предпринимателей движение добровольцев создает толстовки, шапки, снуды, балаклавы и носилки. Есть в ассортименте и новые изделия", - сообщает мэрия. Движение "Шьем для наших. Хабаровск" образовалось в октябре прошлого года. Сначала добровольцев было немного - девушки шили на дому и отвозили вещи в пункт сбора. В ноябре клубу выделили помещение в комитете по управлению Краснофлотским районом, а чуть позже движению стала помогать компания "Сониктранс", которая производит тактические багги "Ерофей". С начала своей деятельности женщины сшили больше 170 тысяч изделий, на что потратили около 3 тонн ткани, уточняет горадминистрация. "У нас очень много кроя, и нам очень много нужно рук. Потому что кроим достаточно, но у многих швей есть возможность забирать детали для пошива только после работы, когда есть свободное время. То есть здесь не ателье, не профессиональная школа шитья - здесь все добровольно, на добровольной основе. Приходят женщины и помогают, дети паковать помогают", - цитирует мэрия участницу движения Ирину Зинину.По словам координатора сообщества "Шьем для наших. Хабаровск" Евгении Ивановой, в организацию вступило уже более 700 человек. Это обычные женщины разных профессий, многие из них ранее даже не умели шить, но их научили. У кого-то сейчас служат мужья, братья, отцы. По данным правительства Хабаровского края, к каждой вещи швеи прикрепляют специальную этикетку с добрыми пожеланиями, вкладывают детские рисунки, сладости и "голубя мира".

https://ria.ru/20230812/tekhnika-1889752037.html

https://ria.ru/20230811/seti-1889529429.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровск, россия, украина