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Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь - РИА Новости, 15.08.2023
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04:11 15.08.2023
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Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь
Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь - РИА Новости, 15.08.2023
Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь
Малый бизнес и сельхозпроизводители, пострадавшие от затоплений в результате тайфуна "Ханун" в Приморье, получат помощь от властей, сообщает правительство... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T04:11
2023-08-15T04:11
происшествия
приморский край
уссурийск
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Малый бизнес и сельхозпроизводители, пострадавшие от затоплений в результате тайфуна "Ханун" в Приморье, получат помощь от властей, сообщает правительство региона. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог, к утру вторника число подтопленных многоквартирных и частных домов сократилось на 1675 и составило 2945. К понедельнику из-за подтоплений были эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщали в ГУМЧС по краю. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, в районе "Семи ветров" прорвало дамбу, что привело к подъему уровня воды и эвакуации жильцов близлежащих домов. Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. "Введение режима ЧС регионального уровня позволит расширить меры поддержки муниципалитету, а также компенсировать жителям значительную часть затрат. Кроме того, власти окажут помощь в проведении ремонтов сильно пострадавших квартир. Поддержку получит и малый бизнес, и сельхозпроизводители, тоже пострадавшие от наводнения", - говорится в сообщении по итогам совещания в Уссурийске. "Это большие затраты для краевого бюджета, но и беда большая, и мы поможем людям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, причем это касается не только Уссурийска, но и других районов", – приводятся слова Кожемяко. Губернатор поручил в пострадавшем микрорайоне Уссурийска установить палатку, где разместятся работники МФЦ, соцзащиты, административной комиссии, представитель инициативной группы граждан. Кожемяко отметил, что должна быть объективная оценка нанесенного людям ущерба по каждой квартире и дому, когда сойдет вода, нужно оценить ущерб и составить смету на ремонт местного затопленного детского сада.
https://realty.ria.ru/20230814/strakhovanie-1889942614.html
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происшествия, приморский край, уссурийск, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Уссурийск, Олег Кожемяко
Бизнес и аграрии, пострадавшие от тайфуна в Приморье, получат помощь

Кожемяко: пострадавшие от тайфуна бизнес и аграрии получат помощь

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска
Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Малый бизнес и сельхозпроизводители, пострадавшие от затоплений в результате тайфуна "Ханун" в Приморье, получат помощь от властей, сообщает правительство региона.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог, к утру вторника число подтопленных многоквартирных и частных домов сократилось на 1675 и составило 2945. К понедельнику из-за подтоплений были эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщали в ГУМЧС по краю. Масштабные подтопления произошли в Уссурийске, в районе "Семи ветров" прорвало дамбу, что привело к подъему уровня воды и эвакуации жильцов близлежащих домов. Во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
"Введение режима ЧС регионального уровня позволит расширить меры поддержки муниципалитету, а также компенсировать жителям значительную часть затрат. Кроме того, власти окажут помощь в проведении ремонтов сильно пострадавших квартир. Поддержку получит и малый бизнес, и сельхозпроизводители, тоже пострадавшие от наводнения", - говорится в сообщении по итогам совещания в Уссурийске.
"Это большие затраты для краевого бюджета, но и беда большая, и мы поможем людям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, причем это касается не только Уссурийска, но и других районов", – приводятся слова Кожемяко.
Губернатор поручил в пострадавшем микрорайоне Уссурийска установить палатку, где разместятся работники МФЦ, соцзащиты, административной комиссии, представитель инициативной группы граждан. Кожемяко отметил, что должна быть объективная оценка нанесенного людям ущерба по каждой квартире и дому, когда сойдет вода, нужно оценить ущерб и составить смету на ремонт местного затопленного детского сада.
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ПроисшествияПриморский крайУссурийскОлег Кожемяко
 
 
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