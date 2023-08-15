https://ria.ru/20230815/pogoda-1890108588.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.08.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:11

2023-08-15T08:11

2023-08-15T08:11

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-28 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), погода