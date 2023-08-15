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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.08.2023
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08:11 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/pogoda-1890108588.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.08.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:11
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москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-28 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидают переменную облачность и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФонтаны в сквере в Москве
Фонтаны в сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Фонтаны в сквере в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-28 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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