https://ria.ru/20230815/pogoda-1890108588.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.08.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:11
2023-08-15T08:11
2023-08-15T08:11
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Москве плюс 25-27 градусов, в Подмосковье плюс 23-28 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидают переменную облачность и до 27 градусов тепла