https://ria.ru/20230815/podrostok-1890309299.html

В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду

В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду - РИА Новости, 15.08.2023

В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду

Полиция в Уфе разбирается в инциденте с подростком, который стрелял из окна квартиры из пневматического пистолета отца, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T22:23

2023-08-15T22:23

2023-08-15T22:23

происшествия

уфа

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УФА, 15 авг - РИА Новости. Полиция в Уфе разбирается в инциденте с подростком, который стрелял из окна квартиры из пневматического пистолета отца, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в СМИ появилось видео, как утверждается, снятое соседкой подростка. Сначала женщина сняла видео из открытого окна, на нем слышны звуки выстрелов. На следующих кадрах соседский мальчик вышел из квартиры в общий тамбур, и на вопрос женщины, почему он стрелял по окнам детского сада, ответил, что стрелял от скуки, но не по окнам. По данным МВД, во вторник в полицию поступило сообщение, что в одном из домов по улице Гагарина слышны хлопки, похожие на звуки выстрелов из пневматического оружия. "В ходе разбирательства предварительно установлено, что к инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские изъяли пневматическое оружие и направили на экспертизу, ведется проверка.

https://ria.ru/20230814/podozrevaemye-1890069723.html

https://ria.ru/20230813/ventilyator-1889808374.html

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происшествия, уфа