https://ria.ru/20230815/podrostok-1890309299.html
В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду
В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду - РИА Новости, 15.08.2023
В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду
Полиция в Уфе разбирается в инциденте с подростком, который стрелял из окна квартиры из пневматического пистолета отца, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:23
2023-08-15T22:23
2023-08-15T22:23
происшествия
уфа
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УФА, 15 авг - РИА Новости. Полиция в Уфе разбирается в инциденте с подростком, который стрелял из окна квартиры из пневматического пистолета отца, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в СМИ появилось видео, как утверждается, снятое соседкой подростка. Сначала женщина сняла видео из открытого окна, на нем слышны звуки выстрелов. На следующих кадрах соседский мальчик вышел из квартиры в общий тамбур, и на вопрос женщины, почему он стрелял по окнам детского сада, ответил, что стрелял от скуки, но не по окнам. По данным МВД, во вторник в полицию поступило сообщение, что в одном из домов по улице Гагарина слышны хлопки, похожие на звуки выстрелов из пневматического оружия. "В ходе разбирательства предварительно установлено, что к инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские изъяли пневматическое оружие и направили на экспертизу, ведется проверка.
https://ria.ru/20230814/podozrevaemye-1890069723.html
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происшествия, уфа
В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду
В Уфе проверяют инцидент с подростком, стрелявшим по детсаду из окна квартиры
УФА, 15 авг - РИА Новости. Полиция в Уфе разбирается в инциденте с подростком, который стрелял из окна квартиры из пневматического пистолета отца, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в СМИ появилось видео, как утверждается, снятое соседкой подростка. Сначала женщина сняла видео из открытого окна, на нем слышны звуки выстрелов. На следующих кадрах соседский мальчик вышел из квартиры в общий тамбур, и на вопрос женщины, почему он стрелял по окнам детского сада, ответил, что стрелял от скуки, но не по окнам.
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По данным МВД, во вторник в полицию поступило сообщение, что в одном из домов по улице Гагарина слышны хлопки, похожие на звуки выстрелов из пневматического оружия.
«
"В ходе разбирательства предварительно установлено, что к инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские изъяли пневматическое оружие и направили на экспертизу, ведется проверка.
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