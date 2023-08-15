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Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде - РИА Новости, 15.08.2023
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21:23 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/plitka-1890304330.html
Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде
Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде - РИА Новости, 15.08.2023
Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага при ремонте подземного перехода в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:23
2023-08-15T21:23
общество
белгород
белгородская область
украина
валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага при ремонте подземного перехода в административном центре региона. Согласно проекту, при ремонте подземного пешеходного перехода "Родина" в центре Белгорода основными цветами в дизайне должны были стать голубой, белый и серый. В социальных сетях жители опубликовали фотографии перехода во время ремонтных работ, где видно, что тротуарная плитка сочетает фрагменты в желто-синих цветах, это вызвало большой резонанс среди горожан. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что арендатор подземного перехода не согласовал это цветовое решение, и заверил, что в ближайшее время замечания будут устранены. Во время вечернего прямого эфира губернатора в соцсети "ВКонтакте" жительница возмутилась проектом реконструкции перехода, где использовалась плитка в цветах украинского флага. Глава региона решил уточнить информацию и позвонил мэру для разъяснений. В ходе разговора мэр сообщил, что проблема с плиткой уже устранена, она была демонтирована и все приведено в порядок. "Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться", - сказал Гладков. Он поручил Демидову контролировать реконструкцию в ежедневном формате с целью избежать подобных ошибок в будущем.
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общество, белгород, белгородская область, украина, валентин демидов, вячеслав гладков
Общество, Белгород, Белгородская область, Украина, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков
Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде

Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в Белгороде в цветах флага Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага при ремонте подземного перехода в административном центре региона.
Согласно проекту, при ремонте подземного пешеходного перехода "Родина" в центре Белгорода основными цветами в дизайне должны были стать голубой, белый и серый. В социальных сетях жители опубликовали фотографии перехода во время ремонтных работ, где видно, что тротуарная плитка сочетает фрагменты в желто-синих цветах, это вызвало большой резонанс среди горожан. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что арендатор подземного перехода не согласовал это цветовое решение, и заверил, что в ближайшее время замечания будут устранены.
Во время вечернего прямого эфира губернатора в соцсети "ВКонтакте" жительница возмутилась проектом реконструкции перехода, где использовалась плитка в цветах украинского флага. Глава региона решил уточнить информацию и позвонил мэру для разъяснений. В ходе разговора мэр сообщил, что проблема с плиткой уже устранена, она была демонтирована и все приведено в порядок.
«
"Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться", - сказал Гладков.
Он поручил Демидову контролировать реконструкцию в ежедневном формате с целью избежать подобных ошибок в будущем.
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ОбществоБелгородБелгородская областьУкраинаВалентин ДемидовВячеслав Гладков
 
 
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