Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде
Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в Белгороде в цветах флага Украины
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага при ремонте подземного перехода в административном центре региона.
Согласно проекту, при ремонте подземного пешеходного перехода "Родина" в центре Белгорода основными цветами в дизайне должны были стать голубой, белый и серый. В социальных сетях жители опубликовали фотографии перехода во время ремонтных работ, где видно, что тротуарная плитка сочетает фрагменты в желто-синих цветах, это вызвало большой резонанс среди горожан. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что арендатор подземного перехода не согласовал это цветовое решение, и заверил, что в ближайшее время замечания будут устранены.
Во время вечернего прямого эфира губернатора в соцсети "ВКонтакте" жительница возмутилась проектом реконструкции перехода, где использовалась плитка в цветах украинского флага. Глава региона решил уточнить информацию и позвонил мэру для разъяснений. В ходе разговора мэр сообщил, что проблема с плиткой уже устранена, она была демонтирована и все приведено в порядок.
«
"Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться", - сказал Гладков.
Он поручил Демидову контролировать реконструкцию в ежедневном формате с целью избежать подобных ошибок в будущем.