https://ria.ru/20230815/plitka-1890304330.html

Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде

Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде - РИА Новости, 15.08.2023

Гладков раскритиковал выбор желто-синей плитки для перехода в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага при ремонте подземного перехода в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:23

2023-08-15T21:23

2023-08-15T21:23

общество

белгород

белгородская область

украина

валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага при ремонте подземного перехода в административном центре региона. Согласно проекту, при ремонте подземного пешеходного перехода "Родина" в центре Белгорода основными цветами в дизайне должны были стать голубой, белый и серый. В социальных сетях жители опубликовали фотографии перехода во время ремонтных работ, где видно, что тротуарная плитка сочетает фрагменты в желто-синих цветах, это вызвало большой резонанс среди горожан. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что арендатор подземного перехода не согласовал это цветовое решение, и заверил, что в ближайшее время замечания будут устранены. Во время вечернего прямого эфира губернатора в соцсети "ВКонтакте" жительница возмутилась проектом реконструкции перехода, где использовалась плитка в цветах украинского флага. Глава региона решил уточнить информацию и позвонил мэру для разъяснений. В ходе разговора мэр сообщил, что проблема с плиткой уже устранена, она была демонтирована и все приведено в порядок. "Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться", - сказал Гладков. Он поручил Демидову контролировать реконструкцию в ежедневном формате с целью избежать подобных ошибок в будущем.

https://ria.ru/20230815/devochka-1890270676.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгород, белгородская область, украина, валентин демидов, вячеслав гладков