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Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 15.08.2023
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Шоубиз
 
11:57 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/petrov-1890160678.html
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 15.08.2023
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Тверской суд Москвы оштрафовал скандального блогера Андрея Петрова на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:57
2023-08-15T11:57
шоубиз
новости шоу-бизнеса
андрей петров (блогер)
знаменитости
лига безопасного интернета
россия
москва
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал скандального блогера Андрея Петрова на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии, сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."В выходные трансгендер (имея в виду Петрова. — Прим. ред.) пытался "развести" свою аудиторию, распространив фейк о своем задержании. Это было сделано с целью рекламы одного из каналов", — написала Мизулина. Она также напомнила, что еще в мае направила обращение в Следственный комитет России и МВД России в отношении Андрея Петрова "в связи с пропагандой ЛГБТ, смены пола, распространением порнографии, детской порнографии, дискредитацией армии и другими противоправными действиями блогера". Петров ситуацию пока не прокомментировал.
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новости шоу-бизнеса, андрей петров (блогер), знаменитости, лига безопасного интернета, россия, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Андрей Петров (блогер), Знаменитости, Лига безопасного интернета, Россия, Москва
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

© Фото : соцсети Андрея ПетроваБлогер Андрей Петров
Блогер Андрей Петров - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : соцсети Андрея Петрова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал скандального блогера Андрея Петрова на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии, сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«
"В выходные трансгендер (имея в виду Петрова. — Прим. ред.) пытался "развести" свою аудиторию, распространив фейк о своем задержании. Это было сделано с целью рекламы одного из каналов", — написала Мизулина.
Она также напомнила, что еще в мае направила обращение в Следственный комитет России и МВД России в отношении Андрея Петрова "в связи с пропагандой ЛГБТ, смены пола, распространением порнографии, детской порнографии, дискредитацией армии и другими противоправными действиями блогера".
Петров ситуацию пока не прокомментировал.
Приложение на телевизоре российского стримингового сервиса OKKO - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды
4 августа, 13:15
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаАндрей Петров (блогер)ЗнаменитостиЛига безопасного интернетаРоссияМосква
 
 
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