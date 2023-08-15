https://ria.ru/20230815/petrov-1890160678.html
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 15.08.2023
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Тверской суд Москвы оштрафовал скандального блогера Андрея Петрова на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:57
2023-08-15T11:57
2023-08-15T11:57
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал скандального блогера Андрея Петрова на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ и на 50 тысяч по статье о дискредитации армии, сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."В выходные трансгендер (имея в виду Петрова. — Прим. ред.) пытался "развести" свою аудиторию, распространив фейк о своем задержании. Это было сделано с целью рекламы одного из каналов", — написала Мизулина. Она также напомнила, что еще в мае направила обращение в Следственный комитет России и МВД России в отношении Андрея Петрова "в связи с пропагандой ЛГБТ, смены пола, распространением порнографии, детской порнографии, дискредитацией армии и другими противоправными действиями блогера". Петров ситуацию пока не прокомментировал.
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новости шоу-бизнеса, андрей петров (блогер), знаменитости, лига безопасного интернета, россия, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Андрей Петров (блогер), Знаменитости, Лига безопасного интернета, Россия, Москва
Блогера Андрея Петрова оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии