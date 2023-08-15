https://ria.ru/20230815/pedagogi-1890172617.html

В Татарстане посвятили в профессию молодых педагогов

В Татарстане посвятили в профессию молодых педагогов - РИА Новости, 15.08.2023

В Татарстане посвятили в профессию молодых педагогов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Республику Татарстан и принял участие в церемонии посвящения молодых педагогов региона в профессию. В Год педагога РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:37

2023-08-15T12:37

2023-08-15T12:39

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818391597_188:414:2797:1882_1920x0_80_0_0_7f48936da3d8c5a6e1b02e037a8ee855.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Республику Татарстан и принял участие в церемонии посвящения молодых педагогов региона в профессию. В Год педагога и наставника мероприятие прошло в полилингвальном комплексе "Адымнар – путь к знаниям и согласию" в рамках республиканского августовского совещания работников образования Татарстана, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ."По всей стране строятся новые учебные заведения, по поручению президента России проводится большая программа капитального ремонта школ, создаются необходимые условия для организации образовательного процесса. Для педагогов мы сократили бюрократическую отчетность, осуществляются выплаты за классное руководство. Есть очень много льгот, различных программ поддержки учителей, в том числе молодых педагогов. То, что вы связали свою судьбу с профессией педагога, – это очень важно, вы – пример и ориентир для наших школьников", – подчеркнул Сергей Кравцов в обращении к молодым педагогам.Церемония посвящения проводится в республике с 2016 года и направлена на повышение социального статуса учителя и престижа педагогической профессии.Молодые педагоги со сцены от лица всех выпускников, приступающих к работе в школах республики с сентября 2023 года, торжественно произнесли клятву на двух языках – русском и татарском.На церемонии руководители в сфере образования региона, известные люди республики и политики поделились воспоминаниями о своих первых учителях и сказали слова напутствия молодым преподавателям перед стартом педагогической карьеры.В торжестве приняло участие более 300 представителей системы образования: молодые учителя – выпускники педагогических вузов, наставники, руководители муниципальных методических служб, профсоюзных организаций, представители организаций высшего и дополнительного профессионального образования.Сергей Кравцов также наградил работников образовательных организаций Республики Татарстан. Он вручил Нагрудный знак "Отличник просвещения" за заслуги в сфере образования Андрею Крашенникову, учителю физической культуры Алексеевской средней общеобразовательной школы № 3 им. Г.С. Боровикова, и Айдару Шамсутдинову, директору полилингвального комплекса "Адымнар-Казань".Звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" удостоены Татьяна Замалиева, учитель-логопед Арской школы № 6, Татьяна Пантелеева, учитель начальных классов филиала Узякской школы Тюлячинского муниципального района, Татьяна Давыдова, заместитель директора по учебной работе полилингвального комплекса "Адымнар – путь к знаниям и согласию".Нагрудный знак "Почетный наставник" за личные заслуги в оказании постоянной и эффективной помощи молодым работникам в совершенствовании форм и методов работы получила Ильсояр Гаязетдинова, учитель начальных классов Верхне-Арбашской средней школы Кукморского муниципального района. Почетными грамотами Минпросвещения России отмечены Андрей Шишкин, учитель физической культуры Болгарской школы № 2 Спасского муниципального района, Радиф Рахимов, учитель физики и информатики Сатышевской школы им. Ш.З. Зиннурова Сабинского муниципального района.Нагрудным знаком "Молодость и Профессионализм" награждены Екатерина Лисина, учитель русского языка и литературы полилингвального комплекса "Адымнар-Казань", Мария Голованова, учитель английского языка гимназии № 122 имени Ж.А. Зайцевой г. Казани, Мария Кокшина, учитель русского языка и литературы Татарско-русской школы № 68 с углубленным изучением отдельных предметов г. Казани, Гульсина Нургалиева, учитель родного (татарского) языка гимназии № 94 г. Казани.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов, республика татарстан (татарстан)