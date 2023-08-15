https://ria.ru/20230815/pamyat-1890278160.html

В День памяти Цоя его поклонники собираются у памятной стены на Арбате

В День памяти Цоя его поклонники собираются у памятной стены на Арбате - РИА Новости, 15.08.2023

В День памяти Цоя его поклонники собираются у памятной стены на Арбате

Поклонники творчества Виктора Цоя в годовщину его гибели собираются у памятной стены на Арбате и исполняют его песни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:26

2023-08-15T18:26

2023-08-15T19:22

рига

виктор цой

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Поклонники творчества Виктора Цоя в годовщину его гибели собираются у памятной стены на Арбате и исполняют его песни, передает корреспондент РИА Новости. День памяти артиста отмечается 15 августа в годовщину его смерти. "Цой - это классика. Его песни очень нравятся, вот на гитаре научился играть", - сказал один из молодых музыкантов Алексей. "Это музыка моей юности. Еще со школьных времен его слушаю", - отметил поклонник по имени Юрий в футболке с изображением своего кумира. Зрители вместе с музыкантами исполняют песни группы "Кино", такие как "Перемен", "Звезда по имени Солнце", "Песня без слов" и другие. У стены собрались разные поколения: люди зрелого возраста, молодежь, подростки и даже совсем юные фанаты, явно школьного возраста. Все вместе они подпевают, аплодируют и танцуют. Фронтмен группы "Кино", поэт и музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. По официальной версии, он уснул за рулем, его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".

https://ria.ru/20230718/tsoy-1884830680.html

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рига, виктор цой