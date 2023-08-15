https://ria.ru/20230815/otkaz-1890087083.html

США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС

США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС - РИА Новости, 15.08.2023

США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС

США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума, отказывая в выдаче виз и создавая препятствия для подключения к... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:10

2023-08-15T00:10

2023-08-15T00:42

сша

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анатолий антонов

сиэтл

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума, отказывая в выдаче виз и создавая препятствия для подключения к мероприятиям по видеосвязи, сообщил журналистам посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Такие инциденты, по его словам, фиксировались на серии встреч старших должностных лиц на мероприятии в Сиэтле."В контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная. Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума", - сказал Антонов.США, отметил посол, таким образом не только политизируют дискуссию, но и "снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны", дискриминируя Россию."Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи", - сообщил он.Посольство России в Вашингтоне, по словам Антонова, оказывает максимальную помощь российским делегатам, направив своих дипломатов в Сиэтл и "прикрывая" наиболее опасные дискуссии в отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств.Посол выразил "серьезную тревогу" в связи предстоящим в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско и призвал США выдать в срок все запрошенные визы, выполнив взятые на себя обязательства председателя форума.

https://ria.ru/20230627/vizy-1880613128.html

сша

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сша, россия, анатолий антонов, сиэтл, в мире, атэс