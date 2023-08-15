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США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС - РИА Новости, 15.08.2023
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00:10 15.08.2023 (обновлено: 00:42 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/otkaz-1890087083.html
США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС
США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС - РИА Новости, 15.08.2023
США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС
США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума, отказывая в выдаче виз и создавая препятствия для подключения к... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:10
2023-08-15T00:42
сша
россия
анатолий антонов
сиэтл
в мире
атэс
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума, отказывая в выдаче виз и создавая препятствия для подключения к мероприятиям по видеосвязи, сообщил журналистам посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Такие инциденты, по его словам, фиксировались на серии встреч старших должностных лиц на мероприятии в Сиэтле.&quot;В контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная. Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума&quot;, - сказал Антонов.США, отметил посол, таким образом не только политизируют дискуссию, но и "снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны", дискриминируя Россию."Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи", - сообщил он.Посольство России в Вашингтоне, по словам Антонова, оказывает максимальную помощь российским делегатам, направив своих дипломатов в Сиэтл и "прикрывая" наиболее опасные дискуссии в отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств.Посол выразил "серьезную тревогу" в связи предстоящим в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско и призвал США выдать в срок все запрошенные визы, выполнив взятые на себя обязательства председателя форума.
https://ria.ru/20230627/vizy-1880613128.html
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сша, россия, анатолий антонов, сиэтл, в мире, атэс
США, Россия, Анатолий Антонов, Сиэтл, В мире, АТЭС
США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС

Антонов: США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума, отказывая в выдаче виз и создавая препятствия для подключения к мероприятиям по видеосвязи, сообщил журналистам посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Такие инциденты, по его словам, фиксировались на серии встреч старших должностных лиц на мероприятии в Сиэтле.
«

"В контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная. Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума", - сказал Антонов.

США, отметил посол, таким образом не только политизируют дискуссию, но и "снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны", дискриминируя Россию.
"Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи", - сообщил он.
Посольство России в Вашингтоне, по словам Антонова, оказывает максимальную помощь российским делегатам, направив своих дипломатов в Сиэтл и "прикрывая" наиболее опасные дискуссии в отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств.
Посол выразил "серьезную тревогу" в связи предстоящим в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско и призвал США выдать в срок все запрошенные визы, выполнив взятые на себя обязательства председателя форума.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В постпредстве России обвинили США в нежелании решать проблему невыдачи виз
27 июня, 04:52
 
СШАРоссияАнатолий АнтоновСиэтлВ миреАТЭС
 
 
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