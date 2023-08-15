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В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка - РИА Новости, 15.08.2023
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08:14 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890108953.html
В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка
В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка - РИА Новости, 15.08.2023
В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка
Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:14
2023-08-15T08:14
безопасность
африка
кубинка
санкт-петербург
александр михеев
рособоронэкспорт
вооруженные силы рф
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, сообщил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума. "Наибольший интерес африканские делегации проявили к стрелковому оружию, российским БПЛА, средствам РЭБ и индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы "Безопасный город", средствам обеспечения информационной безопасности, гражданской продукции", - сказал Михеев, говоря о результатах работы РОЭ на прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия-Африка". Гендиректор российского спецэкспортёра отметил, что в настоящее время компания ведёт переговоры с африканскими партнёрами по перспективным поставкам образцов российского вооружения, которое может быть передано странам региона после удовлетворения потребностей ВС РФ. "Ожидаем активизации в областях индустриального партнерства для совместного контрактного производства российской продукции на территории заказчиков (из стран Африки – ред.), в космической сфере", - добавил Михеев.
https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890108033.html
https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html
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безопасность, африка, кубинка, санкт-петербург, александр михеев, рособоронэкспорт, вооруженные силы рф, форум "армия — 2023"
Безопасность, Африка, Кубинка, Санкт-Петербург, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Вооруженные силы РФ, Форум "Армия — 2023"
В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка

Рособоронэкспорт: Африку интересуют дроны, РЭБ и стрелковое оружие

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, сообщил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта"
08:03
"Наибольший интерес африканские делегации проявили к стрелковому оружию, российским БПЛА, средствам РЭБ и индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы "Безопасный город", средствам обеспечения информационной безопасности, гражданской продукции", - сказал Михеев, говоря о результатах работы РОЭ на прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия-Африка".
Гендиректор российского спецэкспортёра отметил, что в настоящее время компания ведёт переговоры с африканскими партнёрами по перспективным поставкам образцов российского вооружения, которое может быть передано странам региона после удовлетворения потребностей ВС РФ.
"Ожидаем активизации в областях индустриального партнерства для совместного контрактного производства российской продукции на территории заказчиков (из стран Африки – ред.), в космической сфере", - добавил Михеев.
Военнослужащие Вооруженных сил России загружают снаряд в РСЗО Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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БезопасностьАфрикаКубинкаСанкт-ПетербургАлександр МихеевРособоронэкспортВооруженные силы РФФорум "Армия — 2023"
 
 
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