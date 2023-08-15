https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890108953.html

В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка

В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка - РИА Новости, 15.08.2023

В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка

Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:14

2023-08-15T08:14

2023-08-15T08:14

безопасность

африка

кубинка

санкт-петербург

александр михеев

рособоронэкспорт

вооруженные силы рф

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, сообщил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума. "Наибольший интерес африканские делегации проявили к стрелковому оружию, российским БПЛА, средствам РЭБ и индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы "Безопасный город", средствам обеспечения информационной безопасности, гражданской продукции", - сказал Михеев, говоря о результатах работы РОЭ на прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия-Африка". Гендиректор российского спецэкспортёра отметил, что в настоящее время компания ведёт переговоры с африканскими партнёрами по перспективным поставкам образцов российского вооружения, которое может быть передано странам региона после удовлетворения потребностей ВС РФ. "Ожидаем активизации в областях индустриального партнерства для совместного контрактного производства российской продукции на территории заказчиков (из стран Африки – ред.), в космической сфере", - добавил Михеев.

https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890108033.html

https://ria.ru/20230812/naemniki-1889707081.html

африка

кубинка

санкт-петербург

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Дарья Буймова

безопасность, африка, кубинка, санкт-петербург, александр михеев, рособоронэкспорт, вооруженные силы рф, форум "армия — 2023"