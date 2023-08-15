https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html

В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере

В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере - РИА Новости, 15.08.2023

В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере

ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере, где власть в стране перешла в руки мятежников, заявил на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T20:52

2023-08-15T20:52

2023-08-15T20:52

в мире

нигер

стефан дюжаррик

мохамед базум

оон

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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ООН, 15 авг - РИА Новости. ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере, где власть в стране перешла в руки мятежников, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. "Мы продолжаем поддерживать посредничество ЭКОВАС и Африканского союза (по урегулированию конфликта - ред.). Наш специальный представитель находится в контакте со всеми сторонами, но на данный момент мне нечем с вами поделиться", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20230815/situatsiya-1890265655.html

нигер

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, стефан дюжаррик, мохамед базум, оон, африканский союз, переворот в нигере — 2023