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В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере - РИА Новости, 15.08.2023
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20:52 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/oon-1890301382.html
В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере
В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере - РИА Новости, 15.08.2023
В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере
ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере, где власть в стране перешла в руки мятежников, заявил на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T20:52
2023-08-15T20:52
в мире
нигер
стефан дюжаррик
мохамед базум
оон
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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ООН, 15 авг - РИА Новости. ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере, где власть в стране перешла в руки мятежников, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. "Мы продолжаем поддерживать посредничество ЭКОВАС и Африканского союза (по урегулированию конфликта - ред.). Наш специальный представитель находится в контакте со всеми сторонами, но на данный момент мне нечем с вами поделиться", - сказал Дюжаррик.
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в мире, нигер, стефан дюжаррик, мохамед базум, оон, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Стефан Дюжаррик, Мохамед Базум, ООН, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
В ООН заявили о поддержке ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере

Дюжаррик: ООН продолжает поддерживать ЭКОВАС в разрешении конфликта в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСитуация в Ниамее, Нигер
Ситуация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Ситуация в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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ООН, 15 авг - РИА Новости. ООН продолжает оказывать поддержку ЭКОВАС и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере, где власть в стране перешла в руки мятежников, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Ситуация в Нигере говорит о снижении влияния Вашингтона в мире, заявил Наги
Вчера, 17:52
«
"Мы продолжаем поддерживать посредничество ЭКОВАС и Африканского союза (по урегулированию конфликта - ред.). Наш специальный представитель находится в контакте со всеми сторонами, но на данный момент мне нечем с вами поделиться", - сказал Дюжаррик.
 
В миреНигерСтефан ДюжаррикМохамед БазумООНАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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