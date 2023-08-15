Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 15.08.2023 (обновлено: 16:29 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ofitser-1890114999.html
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским - РИА Новости, 15.08.2023
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:14
2023-08-15T16:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890127166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_baa6c8d7db4498b6814ede3c77f5f35e.jpg
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 15 авг — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали высокопоставленного офицера запрещенного в России украинского нацподразделения "Кракен", рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на этом участке фронта."Боевое дежурство было. Как обычно, с утра начали работать по противнику, плюс штаб нам передал информацию, что возможен прорыв противника. Я дал команду своим товарищам по АГС быть на дежурстве. Как только увидели движение, начали отрабатывать. Мы накрыли пару раз этот сектор, как раз отработали по пехоте оппонента, а потом подтвердили нам, что "молодцы", достали очень интересную цель. По данным разведки, офицера какого-то, а кто именно — неизвестно", — рассказал боец. Он уточнил, что "Кракен" стоит под Новоселовским уже более полугода. В начале августа Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Как уточнялось, ВСУ, уходя из населенного пункта, оставили большое количество тел украинских военнослужащих. Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Командира подразделения Сергея Величко российское МВД объявило в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html
https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение офицера националистического батальона «Кракен»*
Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона «Кракен»
2023-08-15T09:14
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890127166_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_615a3edb566954a0e8fdd243406aeae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, западный военный округ (зво), россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Россия
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским

Боец ЗВО: под Новоселовским в ЛНР ликвидировали офицера из "Кракена"

Читать ria.ru в
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 15 авг — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали высокопоставленного офицера запрещенного в России украинского нацподразделения "Кракен", рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на этом участке фронта.
"Боевое дежурство было. Как обычно, с утра начали работать по противнику, плюс штаб нам передал информацию, что возможен прорыв противника. Я дал команду своим товарищам по АГС быть на дежурстве. Как только увидели движение, начали отрабатывать. Мы накрыли пару раз этот сектор, как раз отработали по пехоте оппонента, а потом подтвердили нам, что "молодцы", достали очень интересную цель. По данным разведки, офицера какого-то, а кто именно — неизвестно", — рассказал боец.
Он уточнил, что "Кракен" стоит под Новоселовским уже более полугода.
В начале августа Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Как уточнялось, ВСУ, уходя из населенного пункта, оставили большое количество тел украинских военнослужащих.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
6 июля, 06:39
Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные.
Командира подразделения Сергея Величко российское МВД объявило в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"
5 июля, 06:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала