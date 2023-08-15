https://ria.ru/20230815/ofitser-1890114999.html

Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским

Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским - РИА Новости, 15.08.2023

Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:14

2023-08-15T09:14

2023-08-15T16:29

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

западный военный округ (зво)

россия

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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 15 авг — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали высокопоставленного офицера запрещенного в России украинского нацподразделения "Кракен", рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на этом участке фронта."Боевое дежурство было. Как обычно, с утра начали работать по противнику, плюс штаб нам передал информацию, что возможен прорыв противника. Я дал команду своим товарищам по АГС быть на дежурстве. Как только увидели движение, начали отрабатывать. Мы накрыли пару раз этот сектор, как раз отработали по пехоте оппонента, а потом подтвердили нам, что "молодцы", достали очень интересную цель. По данным разведки, офицера какого-то, а кто именно — неизвестно", — рассказал боец. Он уточнил, что "Кракен" стоит под Новоселовским уже более полугода. В начале августа Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Как уточнялось, ВСУ, уходя из населенного пункта, оставили большое количество тел украинских военнослужащих. Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Командира подразделения Сергея Величко российское МВД объявило в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html

https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение офицера националистического батальона «Кракен»* Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона «Кракен» 2023-08-15T09:14 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, западный военный округ (зво), россия