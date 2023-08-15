https://ria.ru/20230815/ofitser-1890114999.html
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским - РИА Новости, 15.08.2023
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:14
2023-08-15T09:14
2023-08-15T16:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890127166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_baa6c8d7db4498b6814ede3c77f5f35e.jpg
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 15 авг — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали высокопоставленного офицера запрещенного в России украинского нацподразделения "Кракен", рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на этом участке фронта."Боевое дежурство было. Как обычно, с утра начали работать по противнику, плюс штаб нам передал информацию, что возможен прорыв противника. Я дал команду своим товарищам по АГС быть на дежурстве. Как только увидели движение, начали отрабатывать. Мы накрыли пару раз этот сектор, как раз отработали по пехоте оппонента, а потом подтвердили нам, что "молодцы", достали очень интересную цель. По данным разведки, офицера какого-то, а кто именно — неизвестно", — рассказал боец. Он уточнил, что "Кракен" стоит под Новоселовским уже более полугода. В начале августа Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Как уточнялось, ВСУ, уходя из населенного пункта, оставили большое количество тел украинских военнослужащих. Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Командира подразделения Сергея Величко российское МВД объявило в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html
https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890127166_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_615a3edb566954a0e8fdd243406aeae5.jpg
Уничтожение офицера националистического батальона «Кракен»*
Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО уничтожили в Донбассе высокопоставленного офицера запрещенного в РФ националистического батальона «Кракен»
2023-08-15T09:14
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, западный военный округ (зво), россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Россия
Бойцы ЗВО ликвидировали офицера из "Кракена" под Новоселовским
Боец ЗВО: под Новоселовским в ЛНР ликвидировали офицера из "Кракена"
КУЗЕМОВКА (ЛНР), 15 авг — РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боев за поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике ликвидировали высокопоставленного офицера запрещенного в России украинского нацподразделения "Кракен", рассказал РИА Новости боец ЗВО с позывным Белый, выполняющий задачи на этом участке фронта.
"Боевое дежурство было. Как обычно, с утра начали работать по противнику, плюс штаб нам передал информацию, что возможен прорыв противника. Я дал команду своим товарищам по АГС быть на дежурстве. Как только увидели движение, начали отрабатывать. Мы накрыли пару раз этот сектор, как раз отработали по пехоте оппонента, а потом подтвердили нам, что "молодцы", достали очень интересную цель. По данным разведки, офицера какого-то, а кто именно — неизвестно", — рассказал боец.
Он уточнил, что "Кракен" стоит под Новоселовским уже более полугода.
В начале августа Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Как уточнялось, ВСУ, уходя из населенного пункта, оставили большое количество тел украинских военнослужащих.
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, а также офицеры ГУР. Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные.
Командира подразделения Сергея Величко российское МВД объявило в розыск по обвинению в пытках военнопленных. Как сообщали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"