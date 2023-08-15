Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 15.08.2023 (обновлено: 22:56 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890310112.html
Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер
Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер - РИА Новости, 15.08.2023
Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер
Мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле села Новая Таволжанка, умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:35
2023-08-15T22:56
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:23:1519:878_1920x0_80_0_0_7ab321ad0e4e46acd479c0de51024f57.jpg
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле села Новая Таволжанка, умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, врачи сделали все для спасения раненого, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее сегодня глава региона сообщал, что при обстреле села Новая Таволжанка ранения получили мужчина и женщина. Снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. Согласно сводкам губернатора, этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне ВСУ выпустили по селу десять минометных снарядов.В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html
https://ria.ru/20230815/pvo-1890259854.html
украина
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876750575_0:37:1393:1082_1920x0_80_0_0_0ab488678488f21231de722b25bd10bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер

Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка умер

© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле села Новая Таволжанка, умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого", — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, врачи сделали все для спасения раненого, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сегодня глава региона сообщал, что при обстреле села Новая Таволжанка ранения получили мужчина и женщина. Снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы.
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП
Вчера, 12:24
Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. Согласно сводкам губернатора, этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне ВСУ выпустили по селу десять минометных снарядов.
В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала