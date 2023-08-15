https://ria.ru/20230815/obstrel-1890310112.html

Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер

Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер - РИА Новости, 15.08.2023

Мужчина, пострадавший при обстреле Новой Таволжанки, умер

Мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле села Новая Таволжанка, умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T22:35

2023-08-15T22:35

2023-08-15T22:56

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле села Новая Таволжанка, умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, врачи сделали все для спасения раненого, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее сегодня глава региона сообщал, что при обстреле села Новая Таволжанка ранения получили мужчина и женщина. Снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. Согласно сводкам губернатора, этот населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне ВСУ выпустили по селу десять минометных снарядов.В Белгородской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html

https://ria.ru/20230815/pvo-1890259854.html

украина

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины