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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска за 5 минут выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре обычных снаряда того же калибра по Ясиноватскому... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:27
2023-08-15T22:27
2023-08-15T22:27
специальная военная операция на украине
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донецк
украина
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нато
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре обычных снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 21.35 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в представительстве отметили, что украинские войска в 21.40 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметрово по Киевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку