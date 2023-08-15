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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 19.25 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает телеграм-канал представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:56
2023-08-15T19:56
2023-08-15T19:56
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в 19.25 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает телеграм-канал представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.25 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ведомство сообщило, что в 19.00 по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.05 по населенному пункту Ясиноватский район - четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 19.05 по населенному пункту Александровка - три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку