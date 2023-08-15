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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 15.08.2023 (обновлено: 18:48 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890282598.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска за десять минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:40
2023-08-15T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html
https://ria.ru/20230815/nato-1890262472.html
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горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 22 натовских снаряда

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТО
 
 
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