https://ria.ru/20230815/obstrel-1890228390.html

В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле наблюдателей ЕС на границе

В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле наблюдателей ЕС на границе - РИА Новости, 15.08.2023

В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле наблюдателей ЕС на границе

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о том, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении наблюдателей Евросоюза и их... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:27

2023-08-15T15:27

2023-08-15T15:27

в мире

армения

мария захарова

евросоюз

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

россия

баку

никол пашинян

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БАКУ, 15 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о том, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении наблюдателей Евросоюза и их автомобиля на границе двух стран. "Информация, распространенная на армянских информационных ресурсах о том, что 15 августа около 12:20 в районе населенного пункта Верхняя Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникской области Армении - ред.) подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь в направлении наблюдателей Евросоюза и их автомобиля, не соответствует действительности, а является очередной дезинформацией армянской стороны. Сообщаем, что время выезда наблюдателей Евросоюза в направлении условной границы в Армении, маршрут их движения, координаты в этом районе, а также марки и номера автомобилей заранее предоставляются азербайджанской стороне", - сообщила пресс-служба в ответ на запрос РИА Новости. По данным ведомства, в подразделениях азербайджанской армии известно об этих поездках миссии. "По этой причине возникновение такой ситуации, про которую сообщает минобороны Армении, теоретически и практически невозможно", - говорится в сообщении. Ранее во вторник министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие обстреляли наблюдателей от Евросоюза, осуществлявших патрулирование в регионе, и их автомобиль. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.

https://ria.ru/20230814/karabakh-1889998599.html

https://ria.ru/20230814/armeniya-1889983062.html

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в мире, армения, мария захарова, евросоюз, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, россия, баку, никол пашинян