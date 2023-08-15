https://ria.ru/20230815/obstrel-1890219735.html

Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей

Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей - РИА Новости, 15.08.2023

Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей

Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле европейских наблюдателей, патрулирующих армяно-азербайджанскую границу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:58

2023-08-15T14:58

2023-08-15T14:58

в мире

армения

мария захарова

евросоюз

никол пашинян

азербайджан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле европейских наблюдателей, патрулирующих армяно-азербайджанскую границу. "Пятнадцатого августа примерно в 12.20 (11.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа (Гегаркуникской области - ред.), и принадлежащего им транспортного средства", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минобороны. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.

https://ria.ru/20230814/armeniya-1889983062.html

https://ria.ru/20230814/karabakh-1889998599.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, мария захарова, евросоюз, никол пашинян, азербайджан, россия