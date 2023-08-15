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Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей
Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей - РИА Новости, 15.08.2023
Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей
Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле европейских наблюдателей, патрулирующих армяно-азербайджанскую границу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:58
2023-08-15T14:58
2023-08-15T14:58
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле европейских наблюдателей, патрулирующих армяно-азербайджанскую границу. "Пятнадцатого августа примерно в 12.20 (11.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа (Гегаркуникской области - ред.), и принадлежащего им транспортного средства", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале минобороны. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составляет около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения привлечения внимания международного сообщества.
https://ria.ru/20230814/armeniya-1889983062.html
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в мире, армения, мария захарова, евросоюз, никол пашинян, азербайджан, россия
В мире, Армения, Мария Захарова, Евросоюз, Никол Пашинян, Азербайджан, Россия
Ереван обвинил Баку в обстреле европейских наблюдателей
Ереван обвинил Баку в обстреле наблюдателей европейских, патрулирующих границу