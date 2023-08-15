https://ria.ru/20230815/obstrel-1890198490.html

При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека

При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека - РИА Новости, 15.08.2023

При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека

Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:03

2023-08-15T14:03

2023-08-15T14:49

происшествия

украина

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы", - написал глава региона. Один из пострадавших, мужчина, получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Его доставили в Белгород в городскую больницу №2, он находится в тяжелом состоянии.Другую пострадавшую, женщину с осколочными ранениями, госпитализировали в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт, так, в понедельник по селу было выпущено 10 минометных снарядов.

https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html

https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины