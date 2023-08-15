https://ria.ru/20230815/obstrel-1890198490.html
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека - РИА Новости, 15.08.2023
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека
Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:03
2023-08-15T14:03
2023-08-15T14:49
происшествия
украина
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы", - написал глава региона. Один из пострадавших, мужчина, получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Его доставили в Белгород в городскую больницу №2, он находится в тяжелом состоянии.Другую пострадавшую, женщину с осколочными ранениями, госпитализировали в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт, так, в понедельник по селу было выпущено 10 минометных снарядов.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html
https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html
украина
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека
Гладков: при обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ ранены два человека
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости.
Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале
.
"Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы", - написал глава региона.
При обстреле хутора в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП
Один из пострадавших, мужчина, получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Его доставили в Белгород в городскую больницу №2, он находится в тяжелом состоянии.
Другую пострадавшую, женщину с осколочными ранениями, госпитализировали в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино
и в полукилометре от украинской границы. ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт, так, в понедельник по селу было выпущено 10 минометных снарядов.
Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка