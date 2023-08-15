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При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека - РИА Новости, 15.08.2023
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14:03 15.08.2023 (обновлено: 14:49 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890198490.html
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека - РИА Новости, 15.08.2023
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека
Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:03
2023-08-15T14:49
происшествия
украина
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы", - написал глава региона. Один из пострадавших, мужчина, получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Его доставили в Белгород в городскую больницу №2, он находится в тяжелом состоянии.Другую пострадавшую, женщину с осколочными ранениями, госпитализировали в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии.Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт, так, в понедельник по селу было выпущено 10 минометных снарядов.
https://ria.ru/20230815/obstrel-1890169884.html
https://ria.ru/20230815/ranenie-1890091027.html
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происшествия, украина, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ приграничного белгородского села ранены два человека

Гладков: при обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы", - написал глава региона.
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Один из пострадавших, мужчина, получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Его доставили в Белгород в городскую больницу №2, он находится в тяжелом состоянии.
Другую пострадавшую, женщину с осколочными ранениями, госпитализировали в центральную районную больницу в удовлетворительном состоянии.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Село Новая Таволжанка находится в восьми километрах от города Шебекино и в полукилометре от украинской границы. ВСУ регулярно обстреливают населенный пункт, так, в понедельник по селу было выпущено 10 минометных снарядов.
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