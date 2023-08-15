Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевку пять кассетных снарядов
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 09:40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 8.55 до 9.35 было выпущено десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанным районам Донецка и Макеевки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.