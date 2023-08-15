https://ria.ru/20230815/obstrel-1890122125.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:49

2023-08-15T09:49

2023-08-15T09:59

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

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происшествия

украина

нато

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ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 09:40 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Кроме того, с 8.55 до 9.35 было выпущено десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанным районам Донецка и Макеевки.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230815/obstrel-1890116804.html

https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, нато