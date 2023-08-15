https://ria.ru/20230815/obstrel-1890116804.html
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 15.08.2023
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:22
2023-08-15T09:22
2023-08-15T09:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Саги, выпустив по ним в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело около 90 снарядов.
https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область
Украинские войска ночью обстреляли Каховку и Казачьи Лагери в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Саги, выпустив по ним в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра
со стороны украинских войск прилетело около 90 снарядов.
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