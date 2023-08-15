https://ria.ru/20230815/obstrel-1890116804.html

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 15.08.2023

Украинские войска ночью обстреляли Херсонскую область

Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:22

2023-08-15T09:22

2023-08-15T09:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери и Саги в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Саги, выпустив по ним в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело около 90 снарядов.

https://ria.ru/20230815/dnr-1890092652.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , каховка, новая каховка, происшествия