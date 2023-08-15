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Биография Андрея Николаева

Биография Андрея Николаева - РИА Новости, 15.08.2023

Биография Андрея Николаева

Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года в Москве. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:30

2023-08-15T13:30

2023-08-15T13:30

справки

москва

андрей николаев

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Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года в Москве. В 1958 году окончил Государственное училище циркового искусства (Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)), в 1973 – Государственный институт театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС)Со студенческих лет выступал на манеже, участвовал в интермедиях Михаила Румянцева (Карандаша), в аттракционе Эмиля Кио.В 1960-е годы Андрей Николаев создал клоунский образ проказливого неслуха Андрюши, по-детски наивного, любопытного и безудержно предприимчивого, постоянно попадавшего в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход. Автор клоунских реприз "Крокодил", "Кубики", "Шарики" и др.С 1972 года появлялся перед публикой в вечернем костюме и на глазах у зрителей превращался в веселого клоуна. Клоун Андрюша удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром. Его лирический герой исполнял джигитовку, вальсировал на балетных пуантах, жонглировал и пел. В 1978 году Николаев создал коллектив "Комедийный цирк" и по своему сценарию поставил спектакль "Я работаю клоуном", в котором участвовал не только как артист, но и как автор сюжетов и постановщик всех номеров акробатов, эквилибристов, эксцентриков.В 1987 году по своему сценарию поставил эксцентричное представление "Шиворот-навыворот" для московского Театра эстрады, в котором исполнил главную роль, в 1993-1995 годах – оригинальные номера "Танго на батуте ", "Коляска", "Каратист-жонглер", "Инопланетянка", а также эксцентричный номер "Ковбой навеселе", в котором объединил метание ножей, работу с хлыстами и виртуозное жонглирование шляпами.С 1976 года преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады, с 1988 года – профессор. Был педагогом у Аллы Пугачевой, Александра Буйнова, Павла Слободкина и многих других. С 2008 года преподавал мастерство актера в московском театре "Уголок дедушки Дурова".Народный артист РСФСР (1980), лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.Николаев является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока" (1969). Этот приз носит имя клоуна "Грока" – Шарля Веттаха (1880-1959) – швейцарского артиста, которого называли "королем клоунов". 15 августа 2023 года Андрей Николаев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, андрей николаев