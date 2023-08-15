Рейтинг@Mail.ru
Биография Андрея Николаева - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nikolaev-1890185032.html
Биография Андрея Николаева
Биография Андрея Николаева - РИА Новости, 15.08.2023
Биография Андрея Николаева
Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года в Москве. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:30
2023-08-15T13:30
справки
москва
андрей николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890189807_0:755:2048:1907_1920x0_80_0_0_1425f6fb2896126c3c431d413fbd3a83.jpg
Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года в Москве. В 1958 году окончил Государственное училище циркового искусства (Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)), в 1973 – Государственный институт театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС)Со студенческих лет выступал на манеже, участвовал в интермедиях Михаила Румянцева (Карандаша), в аттракционе Эмиля Кио.В 1960-е годы Андрей Николаев создал клоунский образ проказливого неслуха Андрюши, по-детски наивного, любопытного и безудержно предприимчивого, постоянно попадавшего в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход. Автор клоунских реприз "Крокодил", "Кубики", "Шарики" и др.С 1972 года появлялся перед публикой в вечернем костюме и на глазах у зрителей превращался в веселого клоуна. Клоун Андрюша удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром. Его лирический герой исполнял джигитовку, вальсировал на балетных пуантах, жонглировал и пел. В 1978 году Николаев создал коллектив "Комедийный цирк" и по своему сценарию поставил спектакль "Я работаю клоуном", в котором участвовал не только как артист, но и как автор сюжетов и постановщик всех номеров акробатов, эквилибристов, эксцентриков.В 1987 году по своему сценарию поставил эксцентричное представление "Шиворот-навыворот" для московского Театра эстрады, в котором исполнил главную роль, в 1993-1995 годах – оригинальные номера "Танго на батуте ", "Коляска", "Каратист-жонглер", "Инопланетянка", а также эксцентричный номер "Ковбой навеселе", в котором объединил метание ножей, работу с хлыстами и виртуозное жонглирование шляпами.С 1976 года преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады, с 1988 года – профессор. Был педагогом у Аллы Пугачевой, Александра Буйнова, Павла Слободкина и многих других. С 2008 года преподавал мастерство актера в московском театре "Уголок дедушки Дурова".Народный артист РСФСР (1980), лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.Николаев является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока" (1969). Этот приз носит имя клоуна "Грока" – Шарля Веттаха (1880-1959) – швейцарского артиста, которого называли "королем клоунов". 15 августа 2023 года Андрей Николаев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890189807_0:519:2048:2055_1920x0_80_0_0_5427717f04284b817026d18fdc88dd87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, москва, андрей николаев
Справки, Москва, Андрей Николаев

Биография Андрея Николаева

© РИА Новости / Г. Поляк | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР, клоун Андрей Николаев на арене старого Московского цирка на Цветном Бульваре. 1983 год
Заслуженный артист РСФСР, клоун Андрей Николаев на арене старого Московского цирка на Цветном Бульваре. 1983 год - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Г. Поляк
Перейти в медиабанк
Заслуженный артист РСФСР, клоун Андрей Николаев на арене старого Московского цирка на Цветном Бульваре. 1983 год
Читать ria.ru в
Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года в Москве.
В 1958 году окончил Государственное училище циркового искусства (Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)), в 1973 – Государственный институт театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС)
Со студенческих лет выступал на манеже, участвовал в интермедиях Михаила Румянцева (Карандаша), в аттракционе Эмиля Кио.
В 1960-е годы Андрей Николаев создал клоунский образ проказливого неслуха Андрюши, по-детски наивного, любопытного и безудержно предприимчивого, постоянно попадавшего в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход. Автор клоунских реприз "Крокодил", "Кубики", "Шарики" и др.
С 1972 года появлялся перед публикой в вечернем костюме и на глазах у зрителей превращался в веселого клоуна.
Клоун Андрюша удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром. Его лирический герой исполнял джигитовку, вальсировал на балетных пуантах, жонглировал и пел.
В 1978 году Николаев создал коллектив "Комедийный цирк" и по своему сценарию поставил спектакль "Я работаю клоуном", в котором участвовал не только как артист, но и как автор сюжетов и постановщик всех номеров акробатов, эквилибристов, эксцентриков.
В 1987 году по своему сценарию поставил эксцентричное представление "Шиворот-навыворот" для московского Театра эстрады, в котором исполнил главную роль, в 1993-1995 годах – оригинальные номера "Танго на батуте ", "Коляска", "Каратист-жонглер", "Инопланетянка", а также эксцентричный номер "Ковбой навеселе", в котором объединил метание ножей, работу с хлыстами и виртуозное жонглирование шляпами.
С 1976 года преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады, с 1988 года – профессор. Был педагогом у Аллы Пугачевой, Александра Буйнова, Павла Слободкина и многих других. С 2008 года преподавал мастерство актера в московском театре "Уголок дедушки Дурова".
Народный артист РСФСР (1980), лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.
Николаев является единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока" (1969). Этот приз носит имя клоуна "Грока" – Шарля Веттаха (1880-1959) – швейцарского артиста, которого называли "королем клоунов".
15 августа 2023 года Андрей Николаев скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваАндрей Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала