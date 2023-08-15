https://ria.ru/20230815/andryusha-1890165852.html

Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша - РИА Новости, 15.08.2023

Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка". РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:08

2023-08-15T12:08

2023-08-15T16:43

культура

андрей николаев

рсфср

новости культуры

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка". "Андрей Николаев ушел из жизни сегодня ночью", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что возможной площадкой для прощания станет Московский цирк Юрия Никулина."Там четыре года назад было его последнее выступление на манеже", — пояснили в пресс-службе.Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Артист работал в цирке со студенческих лет, выступал вместе с Михаилом Румянцевым, Юрием Никулиным, Эмилем Кио. Николаев — обладатель высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока", лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей николаев, рсфср, новости культуры