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Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша - РИА Новости, 15.08.2023
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша
Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка". РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:08
2023-08-15T12:08
2023-08-15T16:43
культура
андрей николаев
рсфср
новости культуры
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка". "Андрей Николаев ушел из жизни сегодня ночью", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что возможной площадкой для прощания станет Московский цирк Юрия Никулина."Там четыре года назад было его последнее выступление на манеже", — пояснили в пресс-службе.Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Артист работал в цирке со студенческих лет, выступал вместе с Михаилом Румянцевым, Юрием Никулиным, Эмилем Кио. Николаев — обладатель высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока", лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.
рсфср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей николаев, рсфср, новости культуры
Культура, Андрей Николаев, РСФСР, Новости культуры
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша
Умер артист цирка Николаев, известный как клоун Андрюша
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка".
«
"Андрей Николаев ушел из жизни сегодня ночью", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что возможной площадкой для прощания станет Московский цирк Юрия Никулина
.
"Там четыре года назад было его последнее выступление на манеже", — пояснили в пресс-службе.
Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Артист работал в цирке со студенческих лет, выступал вместе с Михаилом Румянцевым, Юрием Никулиным, Эмилем Кио. Николаев — обладатель высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока", лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.