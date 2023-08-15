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Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша - РИА Новости, 15.08.2023
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Культура
 
12:08 15.08.2023 (обновлено: 16:43 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/andryusha-1890165852.html
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша - РИА Новости, 15.08.2023
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша
Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка". РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:08
2023-08-15T16:43
культура
андрей николаев
рсфср
новости культуры
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка". "Андрей Николаев ушел из жизни сегодня ночью", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что возможной площадкой для прощания станет Московский цирк Юрия Никулина."Там четыре года назад было его последнее выступление на манеже", — пояснили в пресс-службе.Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Артист работал в цирке со студенческих лет, выступал вместе с Михаилом Румянцевым, Юрием Никулиным, Эмилем Кио. Николаев — обладатель высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока", лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.
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андрей николаев, рсфср, новости культуры
Культура, Андрей Николаев, РСФСР, Новости культуры
Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Умер артист цирка Николаев, известный как клоун Андрюша

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКлоун Андрюша
Клоун Андрюша - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Клоун Андрюша. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росгосцирка".
«
"Андрей Николаев ушел из жизни сегодня ночью", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что возможной площадкой для прощания станет Московский цирк Юрия Никулина.
"Там четыре года назад было его последнее выступление на манеже", — пояснили в пресс-службе.
Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Артист работал в цирке со студенческих лет, выступал вместе с Михаилом Румянцевым, Юрием Никулиным, Эмилем Кио. Николаев — обладатель высшей мировой клоунской награды "Золотая маска Грока", лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов.
 
КультураАндрей НиколаевРСФСРНовости культуры
 
 
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