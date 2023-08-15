https://ria.ru/20230815/niger-1890159365.html
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере - РИА Новости, 15.08.2023
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере
Запад дружно требует восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году почти проигнорировали госпереворот в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:47
2023-08-15T11:47
2023-08-15T11:47
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переворот в нигере — 2023
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Запад дружно требует восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году почти проигнорировали госпереворот в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии", - сказал Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности. Он напомнил, что западные страны почти никак не отреагировали на смещение легитимной власти на Украине через "кровавый госпереворот" в 2014 году. "Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно", - добавил Лавров. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230815/niger-1890093791.html
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Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере
Лавров назвал дружную реакцию Запада на переворот в Нигере лицемерной