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Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере - РИА Новости, 15.08.2023
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11:47 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/niger-1890159365.html
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере - РИА Новости, 15.08.2023
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере
Запад дружно требует восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году почти проигнорировали госпереворот в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:47
2023-08-15T11:47
в мире
нигер
киев
россия
мохамед базум
сергей лавров
переворот в нигере — 2023
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Запад дружно требует восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году почти проигнорировали госпереворот в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии", - сказал Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности. Он напомнил, что западные страны почти никак не отреагировали на смещение легитимной власти на Украине через "кровавый госпереворот" в 2014 году. "Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно", - добавил Лавров. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230815/niger-1890093791.html
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в мире, нигер, киев, россия, мохамед базум, сергей лавров, переворот в нигере — 2023, форум "армия — 2023"
В мире, Нигер, Киев, Россия, Мохамед Базум, Сергей Лавров, Переворот в Нигере — 2023, Форум "Армия — 2023"
Лавров прокомментировал реакцию Запада на переворот в Нигере

Лавров назвал дружную реакцию Запада на переворот в Нигере лицемерной

© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Запад дружно требует восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году почти проигнорировали госпереворот в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии", - сказал Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Глава МИД Нигера заявил, что ЭКОВАС никогда не признает новую власть
Вчера, 02:23
Он напомнил, что западные страны почти никак не отреагировали на смещение легитимной власти на Украине через "кровавый госпереворот" в 2014 году.
"Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно", - добавил Лавров.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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В миреНигерКиевРоссияМохамед БазумСергей ЛавровПереворот в Нигере — 2023Форум "Армия — 2023"
 
 
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