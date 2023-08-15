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Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
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15:06 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nato-1890221362.html
Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО
Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО
Запад не ожидал, что оборонительная тактика российской армии в зоне специальной военной операции будет настолько продуманной и высокотехнологичной, пишет... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:06
2023-08-15T15:06
политика
вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Запад не ожидал, что оборонительная тактика российской армии в зоне специальной военной операции будет настолько продуманной и высокотехнологичной, пишет обозреватель ABC Мик Райан.По словам автора, две новейшие разработки Москвы помешали украинскому контрнаступлению и расчистке минных полей перед укрепрайонами. Первая — развитая система наблюдения за полем боя. Вторая — цифровое управление огневой поддержкой."Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. &lt;…&gt; Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены", — напомнил колумнист.По мнению Райана, такой подход российского командования к ведению военных действий привел к интеллектуальному поражению Запада. Подобная тактика с применением новейших систем наблюдения и корректировки огня была полной неожиданностью для НАТО, резюмировал обозреватель.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html
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политика, вооруженные силы украины, нато, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО

ABC: уровень высокотехнологичной обороны россиян в зоне СВО поразил Запад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Запад не ожидал, что оборонительная тактика российской армии в зоне специальной военной операции будет настолько продуманной и высокотехнологичной, пишет обозреватель ABC Мик Райан.
По словам автора, две новейшие разработки Москвы помешали украинскому контрнаступлению и расчистке минных полей перед укрепрайонами. Первая — развитая система наблюдения за полем боя. Вторая — цифровое управление огневой поддержкой.
«
"Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. <…> Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены", — напомнил колумнист.
По мнению Райана, такой подход российского командования к ведению военных действий привел к интеллектуальному поражению Запада. Подобная тактика с применением новейших систем наблюдения и корректировки огня была полной неожиданностью для НАТО, резюмировал обозреватель.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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