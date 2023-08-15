https://ria.ru/20230815/nato-1890221362.html

Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО

Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО - РИА Новости, 15.08.2023

Такого никто еще не делал: в США заявили о неожиданном ударе России по НАТО

Запад не ожидал, что оборонительная тактика российской армии в зоне специальной военной операции будет настолько продуманной и высокотехнологичной, пишет... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:06

2023-08-15T15:06

2023-08-15T15:06

политика

вооруженные силы украины

нато

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Запад не ожидал, что оборонительная тактика российской армии в зоне специальной военной операции будет настолько продуманной и высокотехнологичной, пишет обозреватель ABC Мик Райан.По словам автора, две новейшие разработки Москвы помешали украинскому контрнаступлению и расчистке минных полей перед укрепрайонами. Первая — развитая система наблюдения за полем боя. Вторая — цифровое управление огневой поддержкой."Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. <…> Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены", — напомнил колумнист.По мнению Райана, такой подход российского командования к ведению военных действий привел к интеллектуальному поражению Запада. Подобная тактика с применением новейших систем наблюдения и корректировки огня была полной неожиданностью для НАТО, резюмировал обозреватель.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html

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политика, вооруженные силы украины, нато, россия