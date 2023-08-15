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"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России - РИА Новости, 15.08.2023
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13:12 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nato-1890183937.html
"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России
"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России - РИА Новости, 15.08.2023
"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России
В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать, так как никто не хочет воевать с Москвой, заявил в интервью... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:12
2023-08-15T13:12
россия
сша
украина
роберт кеннеди
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать, так как никто не хочет воевать с Москвой, заявил в интервью каналу GB News один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.“Конфликт на Украине – разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России”, – признался политик.Он также подчеркнул, что неоднозначная политика США вновь ведет мир к ядерному кризису.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил, что сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру.
https://radiosputnik.ria.ru/20230815/biolaboratoriya-1890106391.html
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россия, сша, украина, роберт кеннеди, сергей лавров, нато
Россия, США, Украина, Роберт Кеннеди, Сергей Лавров, НАТО
"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России

Кеннеди-младший: НАТО не выдержит противостояния с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать, так как никто не хочет воевать с Москвой, заявил в интервью каналу GB News один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
“Конфликт на Украине – разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России”, – признался политик.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Кеннеди-младший: у США есть биолаборатории на Украине
Вчера, 07:41
Он также подчеркнул, что неоднозначная политика США вновь ведет мир к ядерному кризису.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил, что сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Вчера, 09:33
 
РоссияСШАУкраинаРоберт КеннедиСергей ЛавровНАТО
 
 
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