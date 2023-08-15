https://ria.ru/20230815/nato-1890183937.html

"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России

"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России - РИА Новости, 15.08.2023

"Все развалится". В США заявили о панике в НАТО из-за России

В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать, так как никто не хочет воевать с Москвой, заявил в интервью... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:12

2023-08-15T13:12

2023-08-15T13:12

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сша

украина

роберт кеннеди

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В случае военного конфликта НАТО с Россией Североатлантический альянс не сможет его выдержать, так как никто не хочет воевать с Москвой, заявил в интервью каналу GB News один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.“Конфликт на Украине – разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России”, – признался политик.Он также подчеркнул, что неоднозначная политика США вновь ведет мир к ядерному кризису.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности заявил, что сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру.

https://radiosputnik.ria.ru/20230815/biolaboratoriya-1890106391.html

https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, роберт кеннеди, сергей лавров, нато