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Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
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12:25 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nato-1890170374.html
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО
Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:25
2023-08-15T12:25
в мире
белоруссия
виктор хренин
россия
нато
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности. "На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком" - сказал Хренин, пояснив, что под словом "Восток" имеются в виду все государства, готовые противостоять агрессивной политике Запада. Генерал обратил внимание, что итоги вильнюсского саммита НАТО приоткрывают планы альянса по развитию ситуации в мире в ближайшей перспективе, в соответствии с которыми украинцы должны продолжать гибнуть в боях ради военного ослабления РФ. "И не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока", - подчеркнул министр обороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230815/nato-1890165296.html
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в мире, белоруссия, виктор хренин, россия, нато, форум "армия — 2023"
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин, Россия, НАТО, Форум "Армия — 2023"
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО

Глава Минобороны Белоруссии: расширение НАТО ориентировано на войну с Востоком

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.
"На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком" - сказал Хренин, пояснив, что под словом "Восток" имеются в виду все государства, готовые противостоять агрессивной политике Запада.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО
Вчера, 12:04
Генерал обратил внимание, что итоги вильнюсского саммита НАТО приоткрывают планы альянса по развитию ситуации в мире в ближайшей перспективе, в соответствии с которыми украинцы должны продолжать гибнуть в боях ради военного ослабления РФ.
"И не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока", - подчеркнул министр обороны Белоруссии.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин
Вчера, 10:24
 
В миреБелоруссияВиктор ХренинРоссияНАТОФорум "Армия — 2023"
 
 
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