https://ria.ru/20230815/nato-1890170374.html
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО - РИА Новости, 15.08.2023
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО
Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:25
2023-08-15T12:25
2023-08-15T12:25
в мире
белоруссия
виктор хренин
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности. "На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком" - сказал Хренин, пояснив, что под словом "Восток" имеются в виду все государства, готовые противостоять агрессивной политике Запада. Генерал обратил внимание, что итоги вильнюсского саммита НАТО приоткрывают планы альянса по развитию ситуации в мире в ближайшей перспективе, в соответствии с которыми украинцы должны продолжать гибнуть в боях ради военного ослабления РФ. "И не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока", - подчеркнул министр обороны Белоруссии.
https://ria.ru/20230815/nato-1890165296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, виктор хренин, россия, нато, форум "армия — 2023"
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин, Россия, НАТО, Форум "Армия — 2023"
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО
Глава Минобороны Белоруссии: расширение НАТО ориентировано на войну с Востоком
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.
"На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком" - сказал Хренин, пояснив, что под словом "Восток" имеются в виду все государства, готовые противостоять агрессивной политике Запада.
Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО
Генерал обратил внимание, что итоги вильнюсского саммита НАТО приоткрывают планы альянса по развитию ситуации в мире в ближайшей перспективе, в соответствии с которыми украинцы должны продолжать гибнуть в боях ради военного ослабления РФ
.
"И не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока", - подчеркнул министр обороны Белоруссии.
Запад планирует интеграцию сил НАТО с блоком AUKUS, заявил Путин