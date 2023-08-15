https://ria.ru/20230815/nato-1890170374.html

Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО

Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО - РИА Новости, 15.08.2023

Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО

Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:25

2023-08-15T12:25

2023-08-15T12:25

в мире

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виктор хренин

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком, заявил во вторник министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности. "На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком" - сказал Хренин, пояснив, что под словом "Восток" имеются в виду все государства, готовые противостоять агрессивной политике Запада. Генерал обратил внимание, что итоги вильнюсского саммита НАТО приоткрывают планы альянса по развитию ситуации в мире в ближайшей перспективе, в соответствии с которыми украинцы должны продолжать гибнуть в боях ради военного ослабления РФ. "И не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока", - подчеркнул министр обороны Белоруссии.

https://ria.ru/20230815/nato-1890165296.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, виктор хренин, россия, нато, форум "армия — 2023"