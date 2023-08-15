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В Чехии рассказали, как Киев ввел в заблуждение Запад - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 15.08.2023 (обновлено: 12:01 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/nastuplenie-1890164006.html
В Чехии рассказали, как Киев ввел в заблуждение Запад
В Чехии рассказали, как Киев ввел в заблуждение Запад - РИА Новости, 15.08.2023
В Чехии рассказали, как Киев ввел в заблуждение Запад
Заявления Киева о контрнаступлении, которое якобы должно было разбить российскую армию, ввели в заблуждение не РФ, а представителей Запада, считает бывший... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:00
2023-08-15T12:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
чехия
россия
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Заявления Киева о контрнаступлении, которое якобы должно было разбить российскую армию, ввели в заблуждение не РФ, а представителей Запада, считает бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы. "Ожидалось быстрое так называемое контрнаступление, которое украинское командование позиционировало как нечто, что разобьет российские войска. Реальность оказалась очень отдаленной от того, что было объявлено миру. Эти заявления, вероятно, преследовали цель подорвать мораль российских войск… Они ввели в заблуждение не русских, а нас", - сказал он в интервью изданию Czdefence. По мнению Шедивы, из-за неподготовленности украинских войск контрнаступление постоянно откладывалось и даже сейчас не набрало полную силу. Для достижения успехов, по его словам, необходимо ввести в бой дополнительные шесть-восемь бригад и 500-600 БМП и танков, что, однако, повлечет новые потери. Согласно британскому изданию Times, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками. Так, один украинский чиновник упрекнул НАТО в безвольности, поскольку она якобы должным образом не отвечает на действия России. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил 30 июня, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Американское издание Newsweek писало со ссылкой на западных экспертов, что ответственность за провал украинского "контрнаступа" несут страны НАТО, которые переносили его сроки и не смогли подготовить Киев к нему. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
https://ria.ru/20230814/kontrnastuplenie-1889897455.html
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вооруженные силы украины, чехия, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Чехия, Россия
В Чехии рассказали, как Киев ввел в заблуждение Запад

Экс-глава генштаба Чехии: слова Киева о наступлении ввели в заблуждение Запад

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Заявления Киева о контрнаступлении, которое якобы должно было разбить российскую армию, ввели в заблуждение не РФ, а представителей Запада, считает бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы.
"Ожидалось быстрое так называемое контрнаступление, которое украинское командование позиционировало как нечто, что разобьет российские войска. Реальность оказалась очень отдаленной от того, что было объявлено миру. Эти заявления, вероятно, преследовали цель подорвать мораль российских войск… Они ввели в заблуждение не русских, а нас", - сказал он в интервью изданию Czdefence.
По мнению Шедивы, из-за неподготовленности украинских войск контрнаступление постоянно откладывалось и даже сейчас не набрало полную силу. Для достижения успехов, по его словам, необходимо ввести в бой дополнительные шесть-восемь бригад и 500-600 БМП и танков, что, однако, повлечет новые потери.
Согласно британскому изданию Times, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками. Так, один украинский чиновник упрекнул НАТО в безвольности, поскольку она якобы должным образом не отвечает на действия России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил 30 июня, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Американское издание Newsweek писало со ссылкой на западных экспертов, что ответственность за провал украинского "контрнаступа" несут страны НАТО, которые переносили его сроки и не смогли подготовить Киев к нему.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Контрнаступление ВСУ провалилось, считает голландский политолог
14 августа, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧехияРоссия
 
 
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