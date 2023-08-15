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Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей - РИА Новости, 15.08.2023
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13:02 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890179954.html
Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей
Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей - РИА Новости, 15.08.2023
Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей
Международный уголовный суд (МУС) не замечает убийства детей Донбасса киевским режимом, но, обезумев, называет преступлением спасение Россией детей из зоны... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:02
2023-08-15T13:02
россия
донбасс
донецкая народная республика
сергей нарышкин
международный уголовный суд
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
общество
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не замечает убийства детей Донбасса киевским режимом, но, обезумев, называет преступлением спасение Россией детей из зоны боевых действий, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности. С 2014 года и до начала российской специальной военной операции только в ДНР, по официальным данным, погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок, но ни одна западная структура на это не отреагировала, отметил директор СВР. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890166611.html
https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html
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донбасс
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россия, донбасс, донецкая народная республика, сергей нарышкин, международный уголовный суд, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Сергей Нарышкин, Международный уголовный суд, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Общество
Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей

Нарышкин: МУС обезумел, называя преступлением спасение детей из зоны боев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не замечает убийства детей Донбасса киевским режимом, но, обезумев, называет преступлением спасение Россией детей из зоны боевых действий, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
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Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин
Вчера, 12:12
С 2014 года и до начала российской специальной военной операции только в ДНР, по официальным данным, погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок, но ни одна западная структура на это не отреагировала, отметил директор СВР.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаСергей НарышкинМеждународный уголовный судСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Общество
 
 
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