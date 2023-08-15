https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890179954.html

Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей

Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей - РИА Новости, 15.08.2023

Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей

Международный уголовный суд (МУС) не замечает убийства детей Донбасса киевским режимом, но, обезумев, называет преступлением спасение Россией детей из зоны... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:02

2023-08-15T13:02

2023-08-15T13:02

россия

донбасс

донецкая народная республика

сергей нарышкин

международный уголовный суд

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не замечает убийства детей Донбасса киевским режимом, но, обезумев, называет преступлением спасение Россией детей из зоны боевых действий, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов", - сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности. С 2014 года и до начала российской специальной военной операции только в ДНР, по официальным данным, погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок, но ни одна западная структура на это не отреагировала, отметил директор СВР. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890166611.html

https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, донбасс, донецкая народная республика, сергей нарышкин, международный уголовный суд, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество