https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890166611.html
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин
Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:12
2023-08-15T12:12
2023-08-15T12:12
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с "цветущим садом", в остальной мир с "джунглями". "Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось", - сказал он.
https://ria.ru/20230815/ssha-1890161007.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сергей нарышкин, в мире, форум "армия — 2023"
Европа, Россия, Сергей Нарышкин, В мире, Форум "Армия — 2023"
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин
Нарышкин: здоровому человеку страшно в ЕС из-за огромного количества извращений
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Так он прокомментировал высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с "цветущим садом", в остальной мир с "джунглями".
"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось", - сказал он.
Нарышкин назвал главную проблему США