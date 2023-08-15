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Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023
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12:12 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890166611.html
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин
Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:12
2023-08-15T12:12
европа
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с "цветущим садом", в остальной мир с "джунглями". "Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось", - сказал он.
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европа, россия, сергей нарышкин, в мире, форум "армия — 2023"
Европа, Россия, Сергей Нарышкин, В мире, Форум "Армия — 2023"
Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин

Нарышкин: здоровому человеку страшно в ЕС из-за огромного количества извращений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Так он прокомментировал высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с "цветущим садом", в остальной мир с "джунглями".
"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось", - сказал он.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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