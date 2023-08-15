https://ria.ru/20230815/naryshkin-1890166611.html

Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин

Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.08.2023

Здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений, заявил Нарышкин

Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:12

2023-08-15T12:12

2023-08-15T12:12

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу из-за распространённых там извращений, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал высказывание Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с "цветущим садом", в остальной мир с "джунглями". "Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось", - сказал он.

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Дарья Буймова

европа, россия, сергей нарышкин, в мире, форум "армия — 2023"