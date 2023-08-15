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В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года - РИА Новости, 15.08.2023
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10:21 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/nalogi-1890127777.html
В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года
В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года - РИА Новости, 15.08.2023
В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года увеличились на 4%, до 21,7 триллиона рублей, заявил глава ФНС Даниил... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:21
2023-08-15T10:21
экономика
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года увеличились на 4%, до 21,7 триллиона рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров. "У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступил 21 триллион 700 миллиардов рублей, в реальных цифрах это больше 740 миллиардов рублей", - сказал Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "При этом стоит отметить, что у нас довольно неплохо чувствуют себя региональные бюджеты: у нас под 8% роста, на 113% выполнены кассовые планы в целом всех субъектов РФ", - добавил он. Говоря о поступлениях отдельных налогов, он сообщил, что наблюдается повышение доходов по НДС на 12%, по налогу на прибыль - на 5%, а по страховым взносам - более чем на 11%. Рост поступлений ненефтегазовых доходов в бюджетную систему составил 7% - это 1 триллион рублей.
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года

Налоговые поступления в России выросли на четыре процента за первое полугодие

© Depositphotos.com / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Depositphotos.com / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года увеличились на 4%, до 21,7 триллиона рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров.
"У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступил 21 триллион 700 миллиардов рублей, в реальных цифрах это больше 740 миллиардов рублей", - сказал Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"При этом стоит отметить, что у нас довольно неплохо чувствуют себя региональные бюджеты: у нас под 8% роста, на 113% выполнены кассовые планы в целом всех субъектов РФ", - добавил он.
Говоря о поступлениях отдельных налогов, он сообщил, что наблюдается повышение доходов по НДС на 12%, по налогу на прибыль - на 5%, а по страховым взносам - более чем на 11%.
Рост поступлений ненефтегазовых доходов в бюджетную систему составил 7% - это 1 триллион рублей.
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ЭкономикаРоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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