https://ria.ru/20230815/nalogi-1890127777.html

В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года

В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года - РИА Новости, 15.08.2023

В России выросли налоговые поступления за первые шесть месяцев 2023 года

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года увеличились на 4%, до 21,7 триллиона рублей, заявил глава ФНС Даниил... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:21

2023-08-15T10:21

2023-08-15T10:21

экономика

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года увеличились на 4%, до 21,7 триллиона рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров. "У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступил 21 триллион 700 миллиардов рублей, в реальных цифрах это больше 740 миллиардов рублей", - сказал Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "При этом стоит отметить, что у нас довольно неплохо чувствуют себя региональные бюджеты: у нас под 8% роста, на 113% выполнены кассовые планы в целом всех субъектов РФ", - добавил он. Говоря о поступлениях отдельных налогов, он сообщил, что наблюдается повышение доходов по НДС на 12%, по налогу на прибыль - на 5%, а по страховым взносам - более чем на 11%. Рост поступлений ненефтегазовых доходов в бюджетную систему составил 7% - это 1 триллион рублей.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888225806.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)