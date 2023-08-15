https://ria.ru/20230815/multfilmy-1890201500.html
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D - РИА Новости, 15.08.2023
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D
Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:23
культура
фонд кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890202687_0:21:720:426_1920x0_80_0_0_8c9d89d41a1df5450bbdc0d35b9a8955.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин. "Команда работает над продолжением истории любимого мультфильма "Мама для мамонтенка". Наш отважный мамонтенок – сын повзрослевшего героя советского мультфильма – отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтенок встретит друзей и найдет ответ на вопрос, что такое семья", – сказал он на защите анимационных национальных проектов Фонда кино.Создатели обещают теплую и динамичную историю с продолжением художественной традиции оригинального советского мультфильма и использованием новых 3D-технологий. Знаменитая "Песня мамонтенка" из советского фильма станет центральной музыкальной темой нового фильма. К созданию проекта планируется приступить в сентябре, выпустить мультфильм в прокат – в октябре 2026 года.
https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890202687_0:4:720:544_1920x0_80_0_0_99ec4258031334f0e5f922902a7702bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд кино
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D
Продолжение мультфильма "Мама для мамонтенка" выйдет в 2026 году формате 3D
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин.
«
"Команда работает над продолжением истории любимого мультфильма "Мама для мамонтенка". Наш отважный мамонтенок – сын повзрослевшего героя советского мультфильма – отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтенок встретит друзей и найдет ответ на вопрос, что такое семья", – сказал он на защите анимационных национальных проектов Фонда кино.
Создатели обещают теплую и динамичную историю с продолжением художественной традиции оригинального советского мультфильма и использованием новых 3D-технологий. Знаменитая "Песня мамонтенка" из советского фильма станет центральной музыкальной темой нового фильма.
К созданию проекта планируется приступить в сентябре, выпустить мультфильм в прокат – в октябре 2026 года.
В "Союзмультфильме" рассказали о перспективах киностудии Горького