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У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D - РИА Новости, 15.08.2023
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Культура
 
15:23 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/multfilmy-1890201500.html
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D - РИА Новости, 15.08.2023
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D
Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:23
культура
фонд кино
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин. &quot;Команда работает над продолжением истории любимого мультфильма &quot;Мама для мамонтенка&quot;. Наш отважный мамонтенок – сын повзрослевшего героя советского мультфильма – отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтенок встретит друзей и найдет ответ на вопрос, что такое семья&quot;, – сказал он на защите анимационных национальных проектов Фонда кино.Создатели обещают теплую и динамичную историю с продолжением художественной традиции оригинального советского мультфильма и использованием новых 3D-технологий. Знаменитая "Песня мамонтенка" из советского фильма станет центральной музыкальной темой нового фильма. К созданию проекта планируется приступить в сентябре, выпустить мультфильм в прокат – в октябре 2026 года.
https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html
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фонд кино
Культура, Фонд кино
У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D

Продолжение мультфильма "Мама для мамонтенка" выйдет в 2026 году формате 3D

© ТО "Экран", 1981Кадр из мультфильма "Мама для мамонтенка"
Кадр из мультфильма Мама для мамонтенка
© ТО "Экран", 1981
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин.
«

"Команда работает над продолжением истории любимого мультфильма "Мама для мамонтенка". Наш отважный мамонтенок – сын повзрослевшего героя советского мультфильма – отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтенок встретит друзей и найдет ответ на вопрос, что такое семья", – сказал он на защите анимационных национальных проектов Фонда кино.

Создатели обещают теплую и динамичную историю с продолжением художественной традиции оригинального советского мультфильма и использованием новых 3D-технологий. Знаменитая "Песня мамонтенка" из советского фильма станет центральной музыкальной темой нового фильма.
К созданию проекта планируется приступить в сентябре, выпустить мультфильм в прокат – в октябре 2026 года.
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