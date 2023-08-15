https://ria.ru/20230815/multfilmy-1890201500.html

У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D

У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D - РИА Новости, 15.08.2023

У мультфильма "Мама для мамонтенка" будет продолжение в формате 3D

Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:23

2023-08-15T15:23

2023-08-15T15:23

культура

фонд кино

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Продолжением советского мультфильма "Мама для мамонтенка" станет семейная приключенческая комедия в формате 3D, заявил режиссер Антон Верещагин. "Команда работает над продолжением истории любимого мультфильма "Мама для мамонтенка". Наш отважный мамонтенок – сын повзрослевшего героя советского мультфильма – отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтенок встретит друзей и найдет ответ на вопрос, что такое семья", – сказал он на защите анимационных национальных проектов Фонда кино.Создатели обещают теплую и динамичную историю с продолжением художественной традиции оригинального советского мультфильма и использованием новых 3D-технологий. Знаменитая "Песня мамонтенка" из советского фильма станет центральной музыкальной темой нового фильма. К созданию проекта планируется приступить в сентябре, выпустить мультфильм в прокат – в октябре 2026 года.

https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

фонд кино