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Движение по Крымскому мосту полностью восстановили - РИА Новости, 15.08.2023
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23:41 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/most-1890314402.html
Движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Движение по Крымскому мосту полностью восстановили - РИА Новости, 15.08.2023
Движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:41
2023-08-15T23:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
республика крым
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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. Во вторник вечером канал сообщал, что движение машин по Крымскому мосту приостановлено. Позже уточнялось, что движение восстановили со стороны Кубани, а в обратном направлении на выезде с Крыма оно было закрыто. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении телеграм-канала. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, республика крым
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, Республика Крым
Движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Во вторник вечером канал сообщал, что движение машин по Крымскому мосту приостановлено. Позже уточнялось, что движение восстановили со стороны Кубани, а в обратном направлении на выезде с Крыма оно было закрыто.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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