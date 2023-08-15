https://ria.ru/20230815/most-1890310855.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили - РИА Новости, 15.08.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили

Движение машин по Крымскому мосту в сторону Крыма восстановлено, на выезд с полуострова движение все еще закрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T22:58

2023-08-15T22:58

2023-08-15T23:01

республика крым

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение машин по Крымскому мосту в сторону Крыма восстановлено, на выезд с полуострова движение все еще закрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту.Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено."Движение автотранспорта с Кубани в сторону Крыма восстановлено. В направлении на выезд с полуострова движение еще закрыто", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

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республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)