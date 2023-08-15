https://ria.ru/20230815/moryaki-1890171265.html
Моряки с арестованного в Южной Корее краболова "Нептун" попросили о помощи
Моряки с арестованного в Южной Корее краболова "Нептун" попросили о помощи - РИА Новости, 15.08.2023
Моряки с арестованного в Южной Корее краболова "Нептун" попросили о помощи
Российские моряки с арестованного за долги в Южной Корее краболова "Нептун" компании "Тефида" просят помощи в репатриации, сообщил РИА Новости инспектор... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:31
2023-08-15T12:31
2023-08-15T12:31
южная корея
дальний восток
владивосток
российский профсоюз моряков
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Российские моряки с арестованного за долги в Южной Корее краболова "Нептун" компании "Тефида" просят помощи в репатриации, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский. "Один член экипажа ко мне обратился. С этой компании ранее люди обращались, и все с одной проблемой – не могут списаться, не заплатили за (добытого) краба. "Нептун" арестован за неоплату ремонта. Я связался с директором компании, он сказал, что проблему решают. По его словам, есть сложности с реализацией краба, поэтому экипажу не заплачено", - сказал Осичанский. Он отметил, что в Южной Корее в последнее время отмечаются случаи, когда миграционные службы говорят морякам, которые хотят списаться, чтобы они покидали страну на том же судне, на котором пришли. "Но с "Нептуна" одну группу из 4 человек уже отправили (на родину). Скорее всего, судовладелец "продавит" отправку очередной группы моряков или будет стараться реализовать продукцию и рассчитается за ремонт судна, тогда экипаж пойдет домой на "Нептуне", - отметил собеседник. По его словам, на борту порядка 20 человек, в основном дальневосточники, многие там находятся по 5-6 месяцев. Одному из членов экипажа нужна репатриация из-за болезни. Осичанский добавил, что запросил экипаж о сумме долга перед моряками, пока ему не ответили. "Моряки собираются идти к консулу. Думаю, он поможет. И директор компании сказал, что будет всячески пытаться списать моряков", - сказал Осичанский.
https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html
https://ria.ru/20230704/moryaki-1882124156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, дальний восток, владивосток, российский профсоюз моряков, в мире
Южная Корея, Дальний Восток, Владивосток, Российский профсоюз моряков, В мире
Моряки с арестованного в Южной Корее краболова "Нептун" попросили о помощи
Моряки с арестованного в Южной Корее краболова попросили помочь в репатриации
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Российские моряки с арестованного за долги в Южной Корее краболова "Нептун" компании "Тефида" просят помощи в репатриации, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке, председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский.
"Один член экипажа ко мне обратился. С этой компании ранее люди обращались, и все с одной проблемой – не могут списаться, не заплатили за (добытого) краба. "Нептун" арестован за неоплату ремонта. Я связался с директором компании, он сказал, что проблему решают. По его словам, есть сложности с реализацией краба, поэтому экипажу не заплачено", - сказал Осичанский.
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Он отметил, что в Южной Корее в последнее время отмечаются случаи, когда миграционные службы говорят морякам, которые хотят списаться, чтобы они покидали страну на том же судне, на котором пришли.
«
"Но с "Нептуна" одну группу из 4 человек уже отправили (на родину). Скорее всего, судовладелец "продавит" отправку очередной группы моряков или будет стараться реализовать продукцию и рассчитается за ремонт судна, тогда экипаж пойдет домой на "Нептуне", - отметил собеседник.
По его словам, на борту порядка 20 человек, в основном дальневосточники, многие там находятся по 5-6 месяцев. Одному из членов экипажа нужна репатриация из-за болезни. Осичанский добавил, что запросил экипаж о сумме долга перед моряками, пока ему не ответили.
"Моряки собираются идти к консулу. Думаю, он поможет. И директор компании сказал, что будет всячески пытаться списать моряков", - сказал Осичанский.
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