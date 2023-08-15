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Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов - РИА Новости, 15.08.2023
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17:41 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/moldaviya-1890262622.html
Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов
Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов - РИА Новости, 15.08.2023
Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов
Президент Молдавии Майя Санду в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord, прокомментировала высылку из страны российских дипломатов, заявив, что... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:41
2023-08-15T17:41
россия
молдавия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord, прокомментировала высылку из страны российских дипломатов, заявив, что число оставшихся в республике сотрудников посольства России достаточно для обеспечения качественных услуг. "Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг. В целом наши отношения с Российской Федерацией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину", - заявила Санду. В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230814/vysylka-1890059679.html
https://ria.ru/20230814/moldaviya-1889886011.html
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россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, В мире
Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов

Глава Молдавии уверена, что в стране осталось достаточно российских дипломатов

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord, прокомментировала высылку из страны российских дипломатов, заявив, что число оставшихся в республике сотрудников посольства России достаточно для обеспечения качественных услуг.
"Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг. В целом наши отношения с Российской Федерацией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину", - заявила Санду.
Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева после решения молдавского МИД о сокращении числа российских дипломатов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
14 августа, 20:07
В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей
14 августа, 09:21
 
РоссияМолдавияКишиневДмитрий ПесковМайя СандуВ мире
 
 
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