https://ria.ru/20230815/moldaviya-1890262622.html

Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов

Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов - РИА Новости, 15.08.2023

Санду прокомментировала высылку из страны российских дипломатов

Президент Молдавии Майя Санду в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord, прокомментировала высылку из страны российских дипломатов, заявив, что... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:41

2023-08-15T17:41

2023-08-15T17:41

россия

молдавия

кишинев

дмитрий песков

майя санду

в мире

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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью, опубликованном на сайте телеканала TV Nord, прокомментировала высылку из страны российских дипломатов, заявив, что число оставшихся в республике сотрудников посольства России достаточно для обеспечения качественных услуг. "Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг. В целом наши отношения с Российской Федерацией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину", - заявила Санду. В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230814/vysylka-1890059679.html

https://ria.ru/20230814/moldaviya-1889886011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, в мире