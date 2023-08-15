https://ria.ru/20230815/mir-1890127680.html
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин
Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:20
2023-08-15T10:20
2023-08-15T10:39
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Были и остаёмся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20220415/mnogopolyarnost-1783680961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин
Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были и остаёмся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
The National Interest: Россия вернула мир к многополярности