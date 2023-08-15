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Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023
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10:20 15.08.2023 (обновлено: 10:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/mir-1890127680.html
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин
Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:20
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россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Были и остаёмся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20220415/mnogopolyarnost-1783680961.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин

Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были и остаёмся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
The National Interest: Россия вернула мир к многополярности
15 апреля 2022, 11:56
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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