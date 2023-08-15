https://ria.ru/20230815/mir-1890127680.html

Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин

Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2023

Россия по-прежнему выступает за многополярный мир, заявил Путин

Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:20

2023-08-15T10:20

2023-08-15T10:39

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия остается сторонником многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин."Были и остаёмся твёрдыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", - сказал он в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20220415/mnogopolyarnost-1783680961.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика