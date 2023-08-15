https://ria.ru/20230815/minirovanie-1890206009.html

Угроза минирования Большого театра не подтвердилась

Угроза минирования Большого театра не подтвердилась - РИА Новости, 15.08.2023

Угроза минирования Большого театра не подтвердилась

Угроза "минирования" Большого театра в центре Москвы не подтвердилась, специальные службы не обнаружили опасных предметов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:26

2023-08-15T14:26

2023-08-15T15:22

происшествия

россия

большой театр

культура

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Угроза "минирования" Большого театра в центре Москвы не подтвердилась, специальные службы не обнаружили опасных предметов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 120 сотрудников Большого театра были эвакуированы после анонимного сообщения с угрозой "минирования". В пресс-службе театра отметили, что сообщение об угрозе "минирования" поступило в театральную кассу. Для проверки здания были привлечены специальные службы. "Проверка в театре завершена - чисто", - сказал собеседник агентства. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, большой театр