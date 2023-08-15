Рейтинг@Mail.ru
Угроза минирования Большого театра не подтвердилась - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:26 15.08.2023 (обновлено: 15:22 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/minirovanie-1890206009.html
Угроза минирования Большого театра не подтвердилась
Угроза минирования Большого театра не подтвердилась - РИА Новости, 15.08.2023
Угроза минирования Большого театра не подтвердилась
Угроза "минирования" Большого театра в центре Москвы не подтвердилась, специальные службы не обнаружили опасных предметов, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:26
2023-08-15T15:22
происшествия
россия
большой театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_3fa2bbcc74733f39c7f613175d071881.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Угроза "минирования" Большого театра в центре Москвы не подтвердилась, специальные службы не обнаружили опасных предметов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 120 сотрудников Большого театра были эвакуированы после анонимного сообщения с угрозой "минирования". В пресс-службе театра отметили, что сообщение об угрозе "минирования" поступило в театральную кассу. Для проверки здания были привлечены специальные службы. "Проверка в театре завершена - чисто", - сказал собеседник агентства. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230804/evakuatsiya-1888107910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b96873c5ba3beed31392cc0da2007cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, большой театр
Происшествия, Россия, Большой театр, Культура
Угроза минирования Большого театра не подтвердилась

В Большом театре не нашли опасных предметов после угрозы минирования

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Угроза "минирования" Большого театра в центре Москвы не подтвердилась, специальные службы не обнаружили опасных предметов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 120 сотрудников Большого театра были эвакуированы после анонимного сообщения с угрозой "минирования". В пресс-службе театра отметили, что сообщение об угрозе "минирования" поступило в театральную кассу. Для проверки здания были привлечены специальные службы.
"Проверка в театре завершена - чисто", - сказал собеседник агентства.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Нагатинский суд Москвы эвакуируют из-за "минирования"
4 августа, 09:26
 
КультураПроисшествияРоссияБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала