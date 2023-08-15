https://ria.ru/20230815/melikov-1890109106.html

В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу

В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу - РИА Новости, 15.08.2023

В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил в телеграм-канале руководство Чечни, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в Махачкале. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:14

2023-08-15T08:14

2023-08-15T08:27

происшествия

махачкала

сергей меликов

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил в телеграм-канале руководство Чечни, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в Махачкале.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным МЧС, погибли 27 человек, 75 пострадали."Отдельной благодарности заслуживает руководство братской Чеченской Республики, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в медицинские учреждения Махачкалы", - написал Меликов."Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", - добавил он.

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале, республика дагестан