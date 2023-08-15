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В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу - РИА Новости, 15.08.2023
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08:14 15.08.2023 (обновлено: 08:27 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/melikov-1890109106.html
В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу
В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу - РИА Новости, 15.08.2023
В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу
Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил в телеграм-канале руководство Чечни, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в Махачкале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:14
2023-08-15T08:27
происшествия
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил в телеграм-канале руководство Чечни, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в Махачкале.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным МЧС, погибли 27 человек, 75 пострадали."Отдельной благодарности заслуживает руководство братской Чеченской Республики, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в медицинские учреждения Махачкалы", - написал Меликов."Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", - добавил он.
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890106107.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
В Дагестане поблагодарили руководство Чечни, направившее врачей в Махачкалу

Меликов поблагодарил руководство Чечни, направившее врачей на взрыв в Махачкале

© МЧС РФТушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
Тушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
© МЧС РФ
Тушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил в телеграм-канале руководство Чечни, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в Махачкале.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". По последним данным МЧС, погибли 27 человек, 75 пострадали.
"Отдельной благодарности заслуживает руководство братской Чеченской Республики, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в медицинские учреждения Махачкалы", - написал Меликов.
"Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями", - добавил он.
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
07:38
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовЧП на АЗС в МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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