https://ria.ru/20230815/mekhanizm-1890195094.html

В России появится механизм совместного использования радиочастот

В России появится механизм совместного использования радиочастот - РИА Новости, 15.08.2023

В России появится механизм совместного использования радиочастот

Механизм совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями предлагается создать в России, говорится в проекте стратегии развития отрасли... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:46

2023-08-15T13:46

2023-08-15T13:46

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_dee2953af308fd90a041b78978ca69fb.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Механизм совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями предлагается создать в России, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года. "Ключевыми инициативами в рамках реализации стратегии являются... создание механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром в целях внедрения мобильной связи на основе доверенного ТКО с возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями", - говорится в документе, опубликованном во вторник Минцифры. Согласно проекту, эта инициатива направлена на повышение эффективности использования радиочастотного спектра и создание возможностей для внедрения современных и перспективных технологий ПРТС (передвижная репортажная телевизионная станция) и спутниковой связи. Для достижения этих целей потребуется разработать и утвердить концепцию совместного использования радиочастотного спектра, принять соответствующие нормативные акты. "Разработать и поэтапно внедрить технические средства, обеспечивающие возможность совместного использования гражданскими и специальными потребителями полос радиочастот с наличием технической возможности для специальных потребителей временно ограничивать использование заданных полос радиочастотного спектра гражданскими операторами связи", - сказано в проекте. Согласно документу, необходимо будет определить организацию – оператора этих технических средств, и передать ей в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи. Предлагается "привлечь к участию в организации крупнейших операторов мобильной связи". "Предоставить указанной организации возможность развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на основе отечественного оборудования с привлечением механизмов государственной поддержки в интересах операторов связи, сохранив при этом возможность самостоятельного развития инфраструктуры связи операторами связи", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html

https://ria.ru/20230815/svyaz-1890194534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии