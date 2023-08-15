https://ria.ru/20230815/mekhanizm-1890195094.html
В России появится механизм совместного использования радиочастот
В России появится механизм совместного использования радиочастот - РИА Новости, 15.08.2023
В России появится механизм совместного использования радиочастот
Механизм совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями предлагается создать в России, говорится в проекте стратегии развития отрасли... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:46
2023-08-15T13:46
2023-08-15T13:46
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
технологии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Механизм совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями предлагается создать в России, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года. "Ключевыми инициативами в рамках реализации стратегии являются... создание механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром в целях внедрения мобильной связи на основе доверенного ТКО с возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями", - говорится в документе, опубликованном во вторник Минцифры. Согласно проекту, эта инициатива направлена на повышение эффективности использования радиочастотного спектра и создание возможностей для внедрения современных и перспективных технологий ПРТС (передвижная репортажная телевизионная станция) и спутниковой связи. Для достижения этих целей потребуется разработать и утвердить концепцию совместного использования радиочастотного спектра, принять соответствующие нормативные акты. "Разработать и поэтапно внедрить технические средства, обеспечивающие возможность совместного использования гражданскими и специальными потребителями полос радиочастот с наличием технической возможности для специальных потребителей временно ограничивать использование заданных полос радиочастотного спектра гражданскими операторами связи", - сказано в проекте. Согласно документу, необходимо будет определить организацию – оператора этих технических средств, и передать ей в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи. Предлагается "привлечь к участию в организации крупнейших операторов мобильной связи". "Предоставить указанной организации возможность развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на основе отечественного оборудования с привлечением механизмов государственной поддержки в интересах операторов связи, сохранив при этом возможность самостоятельного развития инфраструктуры связи операторами связи", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html
https://ria.ru/20230815/svyaz-1890194534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Технологии
В России появится механизм совместного использования радиочастот
Минцифры: в России появится механизм совместного использования радиочастот
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Механизм совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями предлагается создать в России, говорится в проекте
стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года.
"Ключевыми инициативами в рамках реализации стратегии являются... создание механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром в целях внедрения мобильной связи на основе доверенного ТКО с возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями", - говорится в документе, опубликованном во вторник Минцифры.
Согласно проекту, эта инициатива направлена на повышение эффективности использования радиочастотного спектра и создание возможностей для внедрения современных и перспективных технологий ПРТС (передвижная репортажная телевизионная станция) и спутниковой связи.
Для достижения этих целей потребуется разработать и утвердить концепцию совместного использования радиочастотного спектра, принять соответствующие нормативные акты.
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"Разработать и поэтапно внедрить технические средства, обеспечивающие возможность совместного использования гражданскими и специальными потребителями полос радиочастот с наличием технической возможности для специальных потребителей временно ограничивать использование заданных полос радиочастотного спектра гражданскими операторами связи", - сказано в проекте.
Согласно документу, необходимо будет определить организацию – оператора этих технических средств, и передать ей в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи. Предлагается "привлечь к участию в организации крупнейших операторов мобильной связи".
"Предоставить указанной организации возможность развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на основе отечественного оборудования с привлечением механизмов государственной поддержки в интересах операторов связи, сохранив при этом возможность самостоятельного развития инфраструктуры связи операторами связи", - говорится в документе.
Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году