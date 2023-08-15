https://ria.ru/20230815/medvedev-1890121428.html
Медведев встретится с губернаторами-единороссами
Медведев встретится с губернаторами-единороссами - РИА Новости, 15.08.2023
Медведев встретится с губернаторами-единороссами
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:47
2023-08-15T09:47
2023-08-15T09:47
политика
дмитрий медведев
единая россия
александр сидякин
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый день голосования в 2023 году, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее "Ведомости" сообщили, что Медведев встретится с губернаторами от "Единой России" в преддверии региональных выборов. "Да. Но не со всеми, а с теми, кто идет на выборы. В августе", - ответил Сидякин на вопрос, ожидается ли встреча председателя партии с губернаторами.
https://ria.ru/20230804/vybory-1888226516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, александр сидякин
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Александр Сидякин
Медведев встретится с губернаторами-единороссами
Медведев встретится с губернаторами-единороссами, выдвигающимися на выборы
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый день голосования в 2023 году, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин.
Ранее "Ведомости" сообщили, что Медведев встретится с губернаторами от "Единой России" в преддверии региональных выборов.
"Да. Но не со всеми, а с теми, кто идет на выборы. В августе", - ответил Сидякин на вопрос, ожидается ли встреча председателя партии с губернаторами.
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