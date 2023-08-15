https://ria.ru/20230815/medvedev-1890121428.html

Медведев встретится с губернаторами-единороссами

Медведев встретится с губернаторами-единороссами - РИА Новости, 15.08.2023

Медведев встретится с губернаторами-единороссами

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:47

2023-08-15T09:47

2023-08-15T09:47

политика

дмитрий медведев

единая россия

александр сидякин

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый день голосования в 2023 году, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее "Ведомости" сообщили, что Медведев встретится с губернаторами от "Единой России" в преддверии региональных выборов. "Да. Но не со всеми, а с теми, кто идет на выборы. В августе", - ответил Сидякин на вопрос, ожидается ли встреча председателя партии с губернаторами.

https://ria.ru/20230804/vybory-1888226516.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, единая россия, александр сидякин