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Медведев встретится с губернаторами-единороссами - РИА Новости, 15.08.2023
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09:47 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/medvedev-1890121428.html
Медведев встретится с губернаторами-единороссами
Медведев встретится с губернаторами-единороссами - РИА Новости, 15.08.2023
Медведев встретится с губернаторами-единороссами
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:47
2023-08-15T09:47
политика
дмитрий медведев
единая россия
александр сидякин
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый день голосования в 2023 году, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее "Ведомости" сообщили, что Медведев встретится с губернаторами от "Единой России" в преддверии региональных выборов. "Да. Но не со всеми, а с теми, кто идет на выборы. В августе", - ответил Сидякин на вопрос, ожидается ли встреча председателя партии с губернаторами.
https://ria.ru/20230804/vybory-1888226516.html
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политика, дмитрий медведев, единая россия, александр сидякин
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Александр Сидякин
Медведев встретится с губернаторами-единороссами

Медведев встретится с губернаторами-единороссами, выдвигающимися на выборы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретится с губернаторами-единороссами, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Единый день голосования в 2023 году, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета партии, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин.
Ранее "Ведомости" сообщили, что Медведев встретится с губернаторами от "Единой России" в преддверии региональных выборов.
"Да. Но не со всеми, а с теми, кто идет на выборы. В августе", - ответил Сидякин на вопрос, ожидается ли встреча председателя партии с губернаторами.
Голосование в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
"Единая Россия" определила кандидатов на должность глав новых регионов
4 августа, 16:09
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияАлександр Сидякин
 
 
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