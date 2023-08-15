https://ria.ru/20230815/mamedov-1890145393.html

Академик РАХ Золотов рассказал о работе с Энвером Мамедовым

Академик РАХ Золотов рассказал о работе с Энвером Мамедовым - РИА Новости, 15.08.2023

Академик РАХ Золотов рассказал о работе с Энвером Мамедовым

Легенда советского телевидения, первый зампредседателя Гостелерадио СССР Энвер Мамедов обладал чертами гениальности, был человеком художественного устройства и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:19

2023-08-15T11:19

2023-08-15T11:19

медиа - общество

энвер мамедов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Легенда советского телевидения, первый зампредседателя Гостелерадио СССР Энвер Мамедов обладал чертами гениальности, был человеком художественного устройства и множества талантов, величественной фигурой и внимательным руководителем, поделился своими воспоминаниями вице-президент Российской Академии художеств, заслуженный деятель искусств, профессор Андрей Золотов. Советник главного редактора РИА Новости Энвер Назимович Мамедов отмечает 100 лет во вторник 15 августа. Годы работы под его руководством вспомнил первый комментатор по вопросам искусства информационной программы "Время", основатель и главный редактор студии фильмов об искусстве Творческого объединения "Экран" Гостелерадио СССР, политический обозреватель АПН по вопросам культуры Андрей Золотов. "Энвер Назимович Мамедов – человек с чертами гениальности. Он принес огромную пользу нашей стране в разных качествах своей жизни, большой и наполненной. Это огромная жизнь огромного человека! Я бы сказал, в моем сознании Мамедов – это величественная фигура не только потому, что он высокого роста, но и потому что я наблюдал его в разное время, в разных исторических обстоятельствах и в разных качествах наших отношений: я был одним из его сотрудников – пусть даже ответственных сотрудников Гостелерадио в то время, когда Энвер Назимович был совсем еще молодой", - рассказал Золотов. Он отметил, что в 1968 году Мамедов был уже первым заместителем председателя Гостелерадио и отвечал за иновещание. На телевидение Мамедова направил Сергей Лапин, когда возглавил Гостелерадио. Молодой руководитель"Я познакомился с Мамедовым лично в конце 1968 - начале 1969 года. Это произошло при замечательных обстоятельствах: в 1968 году я был приглашен тогдашним председателем Гостелерадио Николаем Николаевичем Месяцевым в только что организованную информационную программу "Время", долго остававшуюся главной информационной программой страны, на должность обозревателя по культуре и искусству", - рассказал Золотов. Он около года проработал исполняющим обязанности комментатора и ждал утверждения в должности высшим советом Гостелерадио. "Заседание вел совсем молодой человек. Я сам был юный, но понимал, что передо мной молодой руководитель Энвер Назимович Мамедов. Это было совершенно поразительно! Я могу пьесу написать о том, как это все происходило, как он разговаривал – и доброжелательно, и величаво, и строго", - восхищенно добавил он. Позже в 1986 году Золотов и Мамедов стали коллегами в политическом обозрении. Валентин Фалин, председатель правления АПН, пригласил Энвера Назимовича в РИА Новости на роль политического обозревателя, поскольку Мамедов был признанным специалистом в области международных отношений. Золотов тоже был приглашен Фалиным на должность политического обозревателя по вопросам культуры и искусства. Это был уникальный случай, когда ранг политобозревателя дали человеку от искусства, а не специалисту по международным отношениям. Человек множества талантов "Надо сказать, Энвер Назимович – человек множества талантов. Неслучайно он работал в разные периоды и как дипломат, и как журналист, и как государственный деятель. В нем бездна дарования!" - подчеркнул Золотов. Он отметил, что "глубинный интернационализм" Мамедова, доставшийся ему по наследству от русской матери и отца-азербайджанца, в нем оказался окрашен удивительными личными качествами. Мамедов был разносторонним человеком и застал грандиозные события 20 века: участвовал в Нюрнбергском процессе и лично сопровождал фельдмаршала Паулюса. "В одном из личных разговоров в период работы на телевидении он тоже рассказывал, что был влюблен в Италию. Он работал одно время рядом с Пальмиро Тольятти, присутствовал при казни Муссолини. Это удивительная жизнь!" - заявил Золотов. Он также отметил, что Мамедов прекрасно знает иностранные языки. Государственным людям, по словам Золотова, очень важно иметь и ум, и обаяние: "Энвер Назимович обладает грандиозным обаянием: вы всегда понимаете, что рядом с вами большой руководитель, с которым вы можете что-то решить, обсуждать, советоваться, либо он ваш коллега". Золотов вспомнил времена совместной работы с Мамедовым, когда создавалась студия фильмов об искусстве в объединении "Экран". Они часто общались по рабочим моментам: Золотов сдавал начальнику фильмы, выслушивал его замечания "всегда дельные, всегда ценные". "Он обладает удивительной формой критики, формой высказывания замечания – она бывает необидной или наоборот даже весьма строгой и очень по существу. Он умеет соединять, сопрягать эти две линии отношений со своими коллегами и подчиненными: с одной стороны, это линия руководитель и подчиненный, а с другой – именно коллега", - сказал Золотов. "Каким вы меня опишете, таким я и останусь в истории" "Очень неожиданный человек Энвер Назимович. Однажды, я помню, вошел к нему в кабинет по деловому поводу с деловым докладом. Я видел, что он занят и не включился в меня. Я застыл у двери. Потом он закончил свои дела, посмотрел на меня и так ласково сказал: "Ну что, думаете, я не понимаю, что каким вы меня опишете, таким я и останусь в истории". Вот с этой шутки мы начали свой разговор", - с улыбкой вспомнил Золотов. Он добавил, что Мамедов дал ему понять серьезность своего отношения к нему, как к подчиненному, и всегда видел возможности работников, не забывая их отмечать. Кроме того, Мамедов, "оставаясь в своем характере – весьма и весьма своеобразном", высказывался неординарно и был очень смелым человеком в разговорах с высокостоящими лицами за пределами Гостелерадио, подчеркнул Золотов. Он отстаивал интересы Гостелерадио, своих сотрудников, никого не давал в обиду. "Я благодарен Энверу Назимовичу за школу, которую он мне преподал, за общение, за то чувство уверенности в себе, уважение к моим способностям, которые он весьма высоко ценил", - добавил Золотов. Мамедов поддерживал его творческую работу, давал разрешения на личные проекты, чтобы это не считалось злоупотреблением служебным положением. "Чем бы люди ни занимались, по моим подсчетам, они делятся на две группы: есть люди художественного устройства, а есть - некоего другого. Так вот Мамедов – это явление художественного устройства, который высказался как политик, государственный деятель, дипломат, организатор телевизионного производства. При нем цветное телевидение начиналось. Он был долгое время в Америке главным редактором журнала Soviet Life, которое издавало АПН, и так далее. Одним словом, человек с чертами гениальности. Для меня это один из великих людей, с которыми мне посчастливилось общаться. Я очень дорожу его дружбой!"- заключил Золотов.

https://ria.ru/20210221/apn-1598454928.html

https://ria.ru/20200506/1571001866.html

https://ria.ru/20210221/volin-1598450482.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, энвер мамедов, ссср, российская академия художеств, россия