https://ria.ru/20230815/mamedov-1890125176.html

Легендарному советскому журналисту Энверу Мамедову исполнилось сто лет

Легендарному советскому журналисту Энверу Мамедову исполнилось сто лет - РИА Новости, 15.08.2023

Легендарному советскому журналисту Энверу Мамедову исполнилось сто лет

Легендарный советский журналист, главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов, которому во вторник исполняется 100 лет, был довольно строгим руководителем,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:03

2023-08-15T10:03

2023-08-15T10:10

ссср

энвер мамедов

совинформбюро

россия

общество

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Легендарный советский журналист, главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов, которому во вторник исполняется 100 лет, был довольно строгим руководителем, хорошо знал всю телевизионную кухню и очень точно давал замечания, поделились воспоминаниями с РИА Новости его коллеги. Свой столетний юбилей отмечает во вторник бывший главный редактор Совинформбюро, первый зампред АПН, первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио, советник главного редактора РАМИ "РИА Новости" Энвер Мамедов. Талантливый и эрудированный руководительСоветский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала, что с 1973 по 1974 год работала в Японии на телевидении, программа, ведущей которой она была, называлась "Говорите по-русски", после ее возвращения и случилась их первая встреча с Мамедовым. "Когда я вернулась, вдруг начальник нашего дикторского отдела Гусев с волнением мне говорит: "Анна Николаевна, вас вызывает Мамедов". И он волнуется, и я волнуюсь, к Мамедову идти это редкостное событие. "Анна Николаевна, потом, когда придете, быстренько ко мне, скажите, в связи с чем он вас вызывал", - говорил он. Я пошла в кабинет в Мамедову, и вот впервые я увидела Энвера Назимовича таким мягким человеком, улыбающимся. Мы сидели друг напротив друга, и он меня расспрашивал о Японии, как же там проходили эти передачи, что это было и как", - рассказала Шатилова об одной из встреч. Диктор вспоминает, что в Японии первая репетиция передачи всегда шла не в студии, а в редакционной комнате, где был расстелен огромный лист белой бумаги, и на нем нарисована вся схема передачи. Она добавила, когда она рассказывала об этом, Мамедов смеялся и улыбался. Вторая пробная репетиция была уже в студии, но свет там горел вполнакала, в Японии так экономили электричество, пояснила Шатилова. "Энвер Назимович говорил: "Как же это интересно, какая экономия, может быть, мы могли бы что-то даже и перенять". Он меня попросил письменно изложить буквально все моменты. Я это сделала и отнесла секретарю. Очень мило, тепло мы с ним попрощались", - отметила она. По ее словам, после этого разговора ее ждал Гусев, который очень переживал, потому что думал, что в дикторском отделе был какой-то "прокол", и именно поэтому ее и вызывал Мамедов. Политический обозреватель Гостелерадио СССР и России Александр Тихомиров вспомнил, как приносил свои материалы к каким-то острым передачам и показывал их Энверу Назимовичу. "Он не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал. Мне обидно было, что не смотрит материал. Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек", - подчеркнул Тихомиров. Князь и патриарх Гостелерадио СССРВ преддверии 100-летия обозреватель Тихомиров пожелал Мамедову здоровья и дожить хотя бы до 120 лет. Шатилова в свою очередь пожелала ему жить столько, сколько ему хочется, ведь он достойный и замечательный человек. "Я очень рада, что у нас на телевидении был такой руководитель, замечательный, строгий, хорошо знающий всю кухню телевизионную, отсматривал все программы. Хотелось бы пожелать, чтобы он продолжал жить без ограничений", - сказала диктор и добавила, когда Мамедов шел к лифту, то "скорей все в стороны разбегались". "Высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь", - рассказала Шатилова. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев также от всей души поздравил "патриарха советской и российской журналистики" Энвера Мамедова с таким уникальным юбилеем. "Хочу сказать, что его вклад в развитие телевидения, агентств и СМИ Советского союза и России чрезвычайно высок, и поэтому от всей души от Союза журналистов желаю ему здоровья и продолжения активной деятельности на благо наших средств массовой информации", - заключил Соловьев. Участник Великой Отечественной войны Мамедов из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.

https://ria.ru/20230705/tass-1882343951.html

https://ria.ru/20230629/blogery-1881089334.html

https://ria.ru/20230814/baranovskaya-1890020516.html

https://ria.ru/20230331/ria-1862108704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ссср, энвер мамедов, совинформбюро, россия, общество