https://ria.ru/20230815/malchik-1890211097.html

В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок

В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 15.08.2023

В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок

Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:44

2023-08-15T14:44

2023-08-15T14:47

происшествия

красноярский край

емельяновский район

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом, сообщает краевой главк МВД РФ. "Только что в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что вместе с сыном 2013 г.р. отправился за грибами. Между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и до настоящего времени не вернулся", - сообщили в главке. На поиски мальчика выдвинулись сотрудники полиции. В полиции призывают дачников, чьи участки расположены вблизи тайги, позвать мальчика по имени Данил. Возможно, он услышит и выйдет на зов. Информацией о местонахождении ребенка просят поделиться по телефону дежурной части 8 (391)3-325-850 или по телефону 102.

https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html

красноярский край

емельяновский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, емельяновский район, россия