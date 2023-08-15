Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 15.08.2023 (обновлено: 14:47 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/malchik-1890211097.html
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 15.08.2023
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок
Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:44
2023-08-15T14:47
происшествия
красноярский край
емельяновский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом, сообщает краевой главк МВД РФ. "Только что в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что вместе с сыном 2013 г.р. отправился за грибами. Между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и до настоящего времени не вернулся", - сообщили в главке. На поиски мальчика выдвинулись сотрудники полиции. В полиции призывают дачников, чьи участки расположены вблизи тайги, позвать мальчика по имени Данил. Возможно, он услышит и выйдет на зов. Информацией о местонахождении ребенка просят поделиться по телефону дежурной части 8 (391)3-325-850 или по телефону 102.
https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html
красноярский край
емельяновский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_50fe56d371301b7156e1edea827a65da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, емельяновский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Емельяновский район, Россия
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок

В лесу под Красноярском во время сбора грибов пропал десятилетний мальчик

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом, сообщает краевой главк МВД РФ.
«
"Только что в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что вместе с сыном 2013 г.р. отправился за грибами. Между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и до настоящего времени не вернулся", - сообщили в главке.
На поиски мальчика выдвинулись сотрудники полиции.
В полиции призывают дачников, чьи участки расположены вблизи тайги, позвать мальчика по имени Данил. Возможно, он услышит и выйдет на зов. Информацией о местонахождении ребенка просят поделиться по телефону дежурной части 8 (391)3-325-850 или по телефону 102.
Бурятия - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса
Вчера, 14:43
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕмельяновский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала