https://ria.ru/20230815/malchik-1890211097.html
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 15.08.2023
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок
Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:44
2023-08-15T14:44
2023-08-15T14:47
происшествия
красноярский край
емельяновский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом, сообщает краевой главк МВД РФ. "Только что в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что вместе с сыном 2013 г.р. отправился за грибами. Между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и до настоящего времени не вернулся", - сообщили в главке. На поиски мальчика выдвинулись сотрудники полиции. В полиции призывают дачников, чьи участки расположены вблизи тайги, позвать мальчика по имени Данил. Возможно, он услышит и выйдет на зов. Информацией о местонахождении ребенка просят поделиться по телефону дежурной части 8 (391)3-325-850 или по телефону 102.
https://ria.ru/20230815/buryatiya-1890210542.html
красноярский край
емельяновский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_50fe56d371301b7156e1edea827a65da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, емельяновский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Емельяновский район, Россия
В Красноярском крае в тайге во время сбора грибов потерялся ребенок
В лесу под Красноярском во время сбора грибов пропал десятилетний мальчик
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции Емельяновского района Красноярского края подняты по тревоге на поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора грибов с отцом, сообщает краевой главк МВД РФ.
«
"Только что в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение от обеспокоенного мужчины. Он рассказал, что вместе с сыном 2013 г.р. отправился за грибами. Между поселками Элита и Арейское их автомобиль застрял на дороге. Около 17 часов ребенок пошел за ветками в лес и до настоящего времени не вернулся", - сообщили в главке.
На поиски мальчика выдвинулись сотрудники полиции.
В полиции призывают дачников, чьи участки расположены вблизи тайги, позвать мальчика по имени Данил. Возможно, он услышит и выйдет на зов. Информацией о местонахождении ребенка просят поделиться по телефону дежурной части 8 (391)3-325-850 или по телефону 102.
Потерявшиеся в Бурятии мужчина и подросток самостоятельно вышли из леса