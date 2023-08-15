https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890234842.html
Тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале могут перевезти в Москву
Тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале могут перевезти в Москву - РИА Новости, 15.08.2023
Тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале могут перевезти в Москву
Всех тяжелых пациентов, пострадавших при ЧП в Дагестане, могут эвакуировать в федеральные клиники Минздрава и медучреждения Москвы, заявил первый замминистра... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:42
2023-08-15T15:42
2023-08-15T15:44
происшествия
москва
россия
махачкала
виктор фисенко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Всех тяжелых пациентов, пострадавших при ЧП в Дагестане, могут эвакуировать в федеральные клиники Минздрава и медучреждения Москвы, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, число погибших выросло до 35. "Сейчас принимается решение по транспортировке и эвакуации пациентов в федеральные клиники Минздрава России и клиники города Москвы. Мы предполагаем, что все тяжёлые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в федеральные центры Минздрава России и в лечебные учреждения города Москвы",- сказал Фисенко журналистам. Он уточнил, что сейчас в лечебных учреждениях Махачкалы продолжают находиться более 60 человек, из них 11 - в тяжёлом состоянии. Рано утром прибыл борт МЧС, который доставил медиков из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и департамента здравоохранения города Москвы. На данный момент бригада уже осмотрела всех пациентов, которые находятся в медицинских организаций, пояснил Фисенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале могут перевезти в Москву
Минздрав: тяжелых пациентов после взрыва в Махачкале могут перевезти в Москву