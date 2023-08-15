https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890108856.html

В Махачкале выясняют причины пожара и взрыва на АЗС

В Махачкале выясняют причины пожара и взрыва на АЗС - РИА Новости, 15.08.2023

В Махачкале выясняют причины пожара и взрыва на АЗС

Причины трагедии в Махачкале, где погибли 27 человек, выясняются, будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, заявил глава Дагестана... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:14

2023-08-15T08:14

2023-08-15T08:23

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Причины трагедии в Махачкале, где погибли 27 человек, выясняются, будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале."Вчера в нашей республике произошла трагедия, в результате которой, по информации на 6 утра, пострадали 102 человека, из них 27 – погибли... В настоящее время причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев", - написал он.Меликов добавил, что группами врачей, психологами, другими специалистами принимаются все необходимые меры. Будут решаться и социальные вопросы. Своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах".

https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале