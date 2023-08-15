https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092111.html

На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение

На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.08.2023

На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение

На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:37

2023-08-15T01:37

2023-08-15T01:42

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 01:21 (мск) на месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890091882.html

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале