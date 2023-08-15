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На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.08.2023
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01:37 15.08.2023 (обновлено: 01:42 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092111.html
На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.08.2023
На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:37
2023-08-15T01:42
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 01:21 (мск) на месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890091882.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение

МЧС: на месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение, идет проливка

© Фото : МЧС РФПожар на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : МЧС РФ
Пожар на АЗС в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"В 01:21 (мск) на месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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