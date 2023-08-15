https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890091882.html
Спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в Москву
Спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в Москву - РИА Новости, 15.08.2023
Спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в Москву
Спецборт доставит пострадавших при взрыве на АЗС из Махачкалы в московские лечебные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:34
2023-08-15T01:34
2023-08-15T01:40
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецборт доставит пострадавших при взрыве на АЗС из Махачкалы в московские лечебные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."По поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире. Также на борту самолета медработники отряда Центроспас МЧС России и психологи Центра экстренной психологической помощи", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе в Махачкале. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В ночь на вторник в ведомстве заявили о локализации на 600 "квадратах".По последним данным, погибли 12, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них - 13 детей. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, был большой риск повторных возгораний.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087718.html
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Спецборт МЧС доставит пострадавших из Махачкалы в Москву
МЧС: спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы