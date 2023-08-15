https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087447.html

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12 - РИА Новости, 15.08.2023

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, сообщает Минздрав Дагестана. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T00:19

2023-08-15T00:19

2023-08-15T03:03

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, сообщает Минздрав Дагестана.Ранее сообщалось о пяти погибших и 42 пострадавших."По предварительным данным на этот час: 12 человек погибли, из них двое — дети", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Число пострадавших достигло 66 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Им оказывается вся необходимая помощь, привлечены дополнительные бригады медиков, подчеркнули в ведомстве.По данным МЧС России, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. Открытое горение, по последним данным, удалось ликвидировать.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.Глава Дагестана Меликов сообщил РИА Новости, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890087346.html

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