В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены
Ученые Сочинского нацпарка нашли в горах краснокнижный лютик Елены
© ФГБУ Сочинский национальный паркКраснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
© ФГБУ Сочинский национальный парк
Краснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Сочинского национального парка нашли на горном хребте Аибга краснокнижный лютик Елены, сообщили в пресс-службе парка.
"У самого гребня хребта на известняковой осыпи, среди камней, были обнаружены уникальные растения лютика Елены (Ranunculus helenae Albov, 1891). Этот высокогорный вид был описан великим ботаником и географом Николаем Михайловичем Альбовым и назван в честь его сестры — Елены", — рассказали в нацпарке.
© ФГБУ Сочинский национальный паркКраснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
© ФГБУ Сочинский национальный парк
Краснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
Высота цветка не превышает десяти сантиметров, растение имеет небольшое корневище и нежные тонкие стебли, окрашенные в соломенно-желтый цвет.
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"Как указано в Красной книге Краснодарского края (2017, с. 155), факторами, лимитирующими состояние популяции, является антропогенное строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация", — пояснили в пресс-службе парка.
Популяция редкого цветка может сокращаться и из-за потепления климата. Как рассказали РИА Новости в парке, перед учеными стоит задача разобраться, как цветок появился в горах Сочи, будет ли он распространяться и появятся ли новые виды.
Лютик Елены — эндемик Западного Закавказья, места распространения — Краснодарский край, Северный Кавказ.