https://ria.ru/20230815/lyutik-1890293275.html

В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены

В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены - РИА Новости, 15.08.2023

В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены

Ученые Сочинского национального парка нашли на горном хребте Аибга краснокнижный лютик Елены, сообщили в пресс-службе парка. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:42

2023-08-15T19:42

2023-08-15T23:13

хорошие новости

краснодарский край

сочи

северный кавказ

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СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Сочинского национального парка нашли на горном хребте Аибга краснокнижный лютик Елены, сообщили в пресс-службе парка."У самого гребня хребта на известняковой осыпи, среди камней, были обнаружены уникальные растения лютика Елены (Ranunculus helenae Albov, 1891). Этот высокогорный вид был описан великим ботаником и географом Николаем Михайловичем Альбовым и назван в честь его сестры — Елены", — рассказали в нацпарке.Высота цветка не превышает десяти сантиметров, растение имеет небольшое корневище и нежные тонкие стебли, окрашенные в соломенно-желтый цвет."Как указано в Красной книге Краснодарского края (2017, с. 155), факторами, лимитирующими состояние популяции, является антропогенное строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация", — пояснили в пресс-службе парка.Популяция редкого цветка может сокращаться и из-за потепления климата. Как рассказали РИА Новости в парке, перед учеными стоит задача разобраться, как цветок появился в горах Сочи, будет ли он распространяться и появятся ли новые виды.Лютик Елены — эндемик Западного Закавказья, места распространения — Краснодарский край, Северный Кавказ.

https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html

краснодарский край

сочи

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краснодарский край, сочи, северный кавказ