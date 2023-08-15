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В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены - РИА Новости, 15.08.2023
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Хорошие новости
 
19:42 15.08.2023 (обновлено: 23:13 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/lyutik-1890293275.html
В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены
В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены - РИА Новости, 15.08.2023
В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены
Ученые Сочинского национального парка нашли на горном хребте Аибга краснокнижный лютик Елены, сообщили в пресс-службе парка. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:42
2023-08-15T23:13
хорошие новости
краснодарский край
сочи
северный кавказ
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СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Сочинского национального парка нашли на горном хребте Аибга краснокнижный лютик Елены, сообщили в пресс-службе парка."У самого гребня хребта на известняковой осыпи, среди камней, были обнаружены уникальные растения лютика Елены (Ranunculus helenae Albov, 1891). Этот высокогорный вид был описан великим ботаником и географом Николаем Михайловичем Альбовым и назван в честь его сестры — Елены", — рассказали в нацпарке.Высота цветка не превышает десяти сантиметров, растение имеет небольшое корневище и нежные тонкие стебли, окрашенные в соломенно-желтый цвет.&quot;Как указано в Красной книге Краснодарского края (2017, с. 155), факторами, лимитирующими состояние популяции, является антропогенное строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация&quot;, — пояснили в пресс-службе парка.Популяция редкого цветка может сокращаться и из-за потепления климата. Как рассказали РИА Новости в парке, перед учеными стоит задача разобраться, как цветок появился в горах Сочи, будет ли он распространяться и появятся ли новые виды.Лютик Елены — эндемик Западного Закавказья, места распространения — Краснодарский край, Северный Кавказ.
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краснодарский край, сочи, северный кавказ
Хорошие новости, Краснодарский край, Сочи, Северный Кавказ
В сочинских горах нашли краснокнижный лютик Елены

Ученые Сочинского нацпарка нашли в горах краснокнижный лютик Елены

© ФГБУ Сочинский национальный паркКраснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
Краснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
© ФГБУ Сочинский национальный парк
Краснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Ученые Сочинского национального парка нашли на горном хребте Аибга краснокнижный лютик Елены, сообщили в пресс-службе парка.
"У самого гребня хребта на известняковой осыпи, среди камней, были обнаружены уникальные растения лютика Елены (Ranunculus helenae Albov, 1891). Этот высокогорный вид был описан великим ботаником и географом Николаем Михайловичем Альбовым и назван в честь его сестры — Елены", — рассказали в нацпарке.
© ФГБУ Сочинский национальный паркКраснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
Краснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
© ФГБУ Сочинский национальный парк
Краснокнижный лютик Елены, обнаруженный в Сочинском нацпарке на хребте Аибга
Высота цветка не превышает десяти сантиметров, растение имеет небольшое корневище и нежные тонкие стебли, окрашенные в соломенно-желтый цвет.
«

"Как указано в Красной книге Краснодарского края (2017, с. 155), факторами, лимитирующими состояние популяции, является антропогенное строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация", — пояснили в пресс-службе парка.

Популяция редкого цветка может сокращаться и из-за потепления климата. Как рассказали РИА Новости в парке, перед учеными стоит задача разобраться, как цветок появился в горах Сочи, будет ли он распространяться и появятся ли новые виды.
Лютик Елены — эндемик Западного Закавказья, места распространения — Краснодарский край, Северный Кавказ.
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